- Turkcell iși va vinde unitațile sale din Kazahstan și Republica Moldova in acest an. Declarații in acest sens au fost facute recent de catre directorul executiv al companiei, scrie Reuters.

- Compania chineza de stat China Railway Group (CRG) pregateste o eventuala oferta pentru constructia unui tunel in valoare de 5,6 miliarde de dolari intre Suedia si Danemarca, au declarat vineri autoritatile municipale din orasul suedez Helsingborg, transmite Reuters. Proiectul tunelului cu o lungime…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Incendiile de vegetatie din sud-estul Australiei au distrus locuinte si au provocat moartea vitelor, fortand sute de oameni sa-si paraseasca locuintele, in contextul in care focul este alimentat de vanturi uscate, relateaza Reuters. Incendiile, despre care se crede ca au fost declansate sambata de fulgere,…

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- Solidium, organismul care gestioneaza investitiile statului finlandez, a anuntat marti ca a preluat o participatie de 3,3% la producatorul finlandez de echipamente de retele de telecomunicatii Nokia, in ideea de a consolida caracterul finlandez al acestei companii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Compania CEFC China Energy, care a fost odata unul dintre cele mai efervescente conglomerate de pe piata de achizitii, cauta finantari de la institutii financiare nebancare pe termen scurt, indiferent de costuri, pe fondul unei crize de lichiditate cu care se confrunta in contextul in care presedintele…

- Facebook isi extinde serviciul de recrutare de pe reteaua sa sociala in 40 de tari, cu intentia de a concura pe o piata dominata de LinkedIn, detinuta de Microsoft, relateaza Reuters.Compania a mai anuntat miercuri si ca intentioneaza sa investeasca in 2018 aproximativ 1 miliard de dolari…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- O masina a lovit o bariera de securitate din apropiere de Casa Alba, vineri dupa-amiaza, iar femeia aflata la volanul acesteia a fost arestata, a informat Secret Service, agentie insarcinata in special cu protectia presedintelui, relateaza AFP. 'O persoana care conducea un autovehicul a lovit…

- PANICA in Mexic: Un nou cutremur imens a lovit țara, la doar doua zile de la seismul de 7,5 pe scara Richter – FOTO Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs…

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit zf.ro.

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- L'Oreal este pregatita sa achizitioneze participatia de 23% detinuta la compania franceza de cosmetice de Nestle SA, daca actionarul sau elvetian alege sa vanda, a declarat, vineri, seful L'Oreal, Jean-Paul Agon, transmite Reuters, preluata de Agerpres. În septembrie, Nestle, cel mai mare…

- Alianta Renault-Nissan a anuntat miercuri ca a semnat un memorandum de intelegere cu firma Didi Chuxing - echivalentul chinez al aplicatiei de transport Uber - pentru a construi in China o retea de transport de tip car-sharing ce vizeaza vehiculele electrice. Pe piata chineza, Didi Chuxing…

- O noua retea europeana Wi-Fi pentru pasagerii companiilor aeriene va fi lansata pana la sfarsitul lunii iunie. Ea va fi denumita Reteaua Europeana de Aviatie (European Aviation Network - EAN) si este dezvoltata de compania germana de telecomunicatii Deutsche Telekom si compania de comunicatii Inmarsat,…

- Vulnerabilitatea a fost descoperita si raportata la Adobe de catre expertii omologi de la CERT Coreea (KR-CERT), potrivit sursei citate. "Concret, exploatarea vulnerabilitatii ar permite unui atacator sa preia controlul asupra sistemelor afectate. Prin urmare, atacatorii ar putea extrage date…

- Un tren de pasageri a fost lovit deun marfar, in statul american Carolina de Sud. In urma impactului, mai multe vagoane au deraiat. Totodata, numeroase persoane au fost ranite, insa autoritațile nu au anunțat un bilanț oficial, relateaza NBC News. Trenul de pasageri plecase din New York catre Miami.…

- Popularitatea Bitcoin si a celorlalte 1.500 de criptomonede aparute, au atras mai multi hackeri in spatiul „criptocurency-ului” si a facut sa se extinda posibilitatile de crima si frauda, a avertizat firma Digital Shadows intr-un raport publicat joi, scrie Reuters. „Hackerii urmaresc banii…

- Actiunile companiei PayPal au scazut cu 12% dupa ce fosta companie-mama, eBay a anuntat ca va colabora cu un nou partener pentru procesarea platilor primare, potrivit Reuters. Ebay a anuntat ca pentru procesarea platilor pe plan global va colabora cu compania olandeza Adyen. Clientii…

- Compania japoneza Fujifilm urmeaza sa preia Xerox intr-o tranzactie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde si a scadea din costuri, relateaza Reuters. Achizitia a fost anuntata miercuri si vine in urma presiunilor puse pe compania Xerox de a gasi noi metode de crestere pe masura ce aceasta…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo Nordisk, transmite Reuters.

- Facebook a anuntat luni ca in perioada imediat urmatoare isi va publica in premiera principiile in baza carora administreaza informatiile utilizatorilor. Totodata, compania va publica mai multe tutoriale video cu ajutorul carora cei peste 2 miliarde de utilizatori vor putea invata cum sa isi…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, ieri, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.ro

- Compania feroviara Ferrovie dello Stato a anuntat intr-un comunicat ca un tren regional, operat de Trenord, a deraiat la gara Pioltello Limito, situata la aproximativ 40 de kilometri de Milano, fara sa ofere informatii despre eventuale victime. UPDATE: Intre trei si cinci persoane au murit joi, in urma…

- Sursa citata de Reuters a precizat ca noua companie va fi condusa de o echipa de investitori si de un consiliu director din care vor face parte in majoritate femei. The Wall Street Journal a fost prima publicatie care a scris despre aceste negocieri, marti, mentionand ca aceasta companie ar putea fi…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- American International Group (AIG) a anuntat luni ca va incheia o tranzactie de achizitie a firmei de asigurari Validus Holdings Ltd. pentru suma de 5,56 de miliarde de dolari, aceasta fiind prima tranzactie pe care o face AIG de la criza din 2008 incoace, relateaza Reuters. AIG va plati…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigind cel putin doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan.…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- ''Fire and Fury'', controversata carte semnata de jurnalistul Michael Wolff, plina de dezvaluiri incendiare despre primul an la Casa Alba al presedintelui Donald Trump, va fi adaptata pentru televiziune, potrivit informatiilor aparute miercuri in publicatiile de la Hollywood, informeaza…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Compania aeriana germana Lufthansa considera ca este nevoie de o restructurare importanta la operatorul aerian italian Alitalia inainte ca grupul german sa faca o oferta de preluare, se arata intr-o scrisoare semnata de directorul general de la Lufthansa, consultata joi de Reuters, care tempereaza asteptarile…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie…

- Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Toronto a fost evacuat de urgența, dupa ce a fost lovit in plin de o alta aeronava care se afla pe pista. Compania aeriena WestJet a declarat ca un avion Boeing 737-800, care transporta 168 de pasageri și șase echipaje, aștepta la poarta, cand a fost…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari, un localnic si un lucrator umanitar, relateaza Reuters. Atacatorul a lovit…

- Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit de fulger in Kings Canyon, din centrul Australiei, a anuntat marti politia, citata de DPA. Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri...

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…