- Efectele prafului saharian au inceput sa se resimta și in țara noastra. Zona de vest a țarii deja a fost afectata și s-au putut observa primele depuneri ale acestui praf. Totuși, specialiștii spun ca norul saharian nu va crea probleme de sanatate. Norul saharian, cel care a pus stapanire in aceste zile…

- Agenția spațiala americana (NASA) a facut publice joi concluziile unui studiu realizat timp de un an pe astronauți gemeni. Unul dintre frați a fost trimis in spațiu, iar celalalt a ramas pe Pamant. Reacțiile corpurilor lor au fost comparate de oamenii de știința care considera rezultatele ca fiind foarte…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineata doua atentionari nowcasting Cod galben de vant valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Caras-Severin si Timis. In judetul Caras-Severin, pana la ora 15:00, se vor semnala, local, intensificari ale vantului, cu viteze…

- Sharpe este unul din mulții cercetatori din întreaga lume care se confrunta cu campanii de discreditare a muncii lor. Pentru mulți oameni de știința, este vorba de o noua normalitate: activismul și știința se lupta online, supraîncarcând platformele social media, scrie Reuters.Agenția…

- Al rezistentei la mirosurile de dejectii care fac aerul irespirabil in orice cartier al orasului. De doua zile, Aradul pute ingrozitor. Oamenii se duc spre serviciu tinandu-se cu mana de nas sau acoperindu-si fata cu masti sau batiste. Fara exagerare, in aceasta perioada a anului, orasul nostru…

- China a inceput construirea unei platforme experimentale pe baza energiei solare, in spațiu, iar daca totul va decurge conform planurilor, o asemenea uzina electrica ar putea funcționa deasupra Pamantului. 8 miliarde de dolari este bugetul alocat de guvernul chinez, al doilea pe plan mondial dupa cel…

- O delegație formata din dascali din județul Hunedoara a participat in Tanzania, la un schimb de experiența. Oficialii Inspectoratului Școlar Hunedoara vin cu o serie de lamuriri, iar pe parcursul acestei saptamani vor veni cu informații suplimentare despre deplasarea pe continentul african. Timp…

- Oamenii de știința au anunțat, miercuri, ca anul 2018 a fost al patrulea-cel mai calduros an din cei aproape 140 de ani analizați. Intr-o baza de date cu peste 3.800 de orașe compilate de AccuWeather, aproximativ 83% au inregistrat temperaturi medii mai mari decat anul anterior. Datele indica faptul…