Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 100 au fost date disparute in estul Zimbabwe dupa trecerea ciclonului Idai care a afectat, de asemenea, statul vecin Mozambic, a anuntat sambata Ministerul Informatiilor, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Numarul deceselor confirmate: 15. Raniti: 15", a…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 100 au fost date disparute in estul Zimbabwe dupa trecerea ciclonului Idai care a afectat, de asemenea, statul vecin Mozambic, a anuntat sambata Ministerul Informatiilor, citat de AFP. "Numarul deceselor confirmate: 15. Raniti: 15", a raportat pe…

- Trecerea ciclonului Idai prin Mozambic a provocat decesul a cel putin 19 persoane si a izolat de restul tarii orasul costier Beira, ramas fara energie electrica, legaturi telefonice si aeroport functional, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Al patrulea oras ca marime din Mozambic si cei 500.000…

- Cel putin 12 persoane au murit in urma unor viituri produse in ultimele trei zile in provincia Helmand din sudul Afganistanului, a anuntat un reprezentant al autoritatilor locale, citat luni de agentia dpa preluata de Agerpres. Sase persoane si-au pierdut viata in districtul Nawa, iar alte…

- Cel puțin cinci persoane au murit și alte 20 sunt blocate in subteran, in urma unei explozii produse intr-o mina de carbune din provincia Mpumalanga, situata in estul Africii de Sud, au transmis joi oficialii locali, citați de postul local de televiziune SABC și agenția de presa Reuters, potrivit…

- Cel puțin 99 de persoane au murit și alte peste 250 sunt considerate disparute in urma ruperii barajului minier din orașul Brumadinho din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Echipele de salvare nu au mai gasit persoane in viața de sambata,…

- Cel putin doua persoane au murit si 30 au fost ranite luni in urma unei explozii cu bomba in apropiere de intrarea intr-un centru comercial din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza Associated Press, scrie Mediafax.Bomba a fost gasita in apropiere de ghiseul de bagaje la intrarea…

- Trei persoane au fost ucise și alte 79 sunt date disparute in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul...