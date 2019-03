Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200.000 de persoane din Zimbabwe vor avea nevoie de ajutor alimentar de urgenta in urmatoarele trei luni dupa ce districtul in care locuiau a fost lovit de ciclonul Idai, a declarat joi la Geneva, purtatorul de cuvant al Programului Alimentar Mondial, Herve Verhoosel, relateaza Reuters. "Se pare…

- Circa 200.000 de persoane din Zimbabwe vor avea nevoie de ajutor alimentar de urgenta in urmatoarele trei luni dupa ce districtul in care locuiau a fost lovit de ciclonul Idai, a declarat joi la Geneva, purtatorul de cuvant al Programului Alimentar Mondial Herve Verhoosel, relateaza Reuters preluata…

- Puternicul ciclon Idai a lasat in urma sa in Mozambic 217 de morti, iar alte aproximativ 15.000 de persoane trebuie salvate, a anuntat joi ministrul Mediului, Celso Correia, citat de Reuters. Potrivit lui Correia, 3.000 de persoane au fost salvate pana in prezent dupa trecerea ciclonului…

- Puternicul ciclon Idai a lasat in urma sa in Mozambic 217 de morti, iar alte aproximativ 15.000 de persoane trebuie salvate, a anuntat joi ministrul Mediului, Celso Correia, citat de Reuters potrivit Agerpres. Potrivit lui Correia, 3.000 de persoane au fost salvate pana in prezent dupa trecerea…

- Bilanțul persoanelor moarte în urma inundațiilor provocate de ciclonul Idai în Mozambic și Zimbabwe ar putea depași 1.000 de persoane, a anunțat luni președintele Mozambicului, Filipe Nyusi, relateaza AFP. ”Pentru moment, avem confirmați 84 de morți (doar în Mozambic), dar…

- Al doilea oras din Mozambic, Beira, dar si zona din jurul localitatii au fost ”devastate sau distruse in proportie de 90% de ciclonul Idai”, a anuntat luni Federatia Internationala a Crucii Rosii si Semilunei Rosii (FICR), iar bilantul acestor intemperii a ajuns la 138 de morti in Mozambic si in…

- Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata in Mozambic si Zimbabwe in urma trecerii devastatorului ciclon tropical Idai, multe altele fiind date disparute in cele doua tarii ale Africii australe afectate de inundatii si rafale puternice de vant, transmite duminica AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, citata de dpa si AFP. "Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat…