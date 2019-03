Ciclonul Idai din Africa a ucis peste 300 de persoane

In Mozambic, tara cea mai afectata de intemperii, "sunt deja peste 200 de morti", a anuntat marti presedintele acestei tari Filipe Nyusi, care a decretat doliu national timp de trei zile.



In statul vecin Zimbabwe, circa o suta de persoane au fost ucise de ciclon, insa bilantul s-ar putea tripla, a avertizat ministrul pentru guvern local Juli Moyo. "Exista cadavre care plutesc, unele pana in Mozambic", a declarat el.



Idai ar putea fi ciclonul care a provocat cele mai multe decese in Africa de Sud pana in prezent, avertizeaza organizatia Care. "Vorbim despre un dezastru major",…