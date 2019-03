Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata in Mozambic si Zimbabwe in urma trecerii devastatorului ciclon tropical Idai, multe altele fiind date disparute in cele doua tarii ale Africii australe afectate de inundatii si rafale puternice de vant, transmite duminica AFP.



Bilantul provizoriu al victimelor in Zimbabwe a crescut la 65 de morti, in timp ce Mozambicul vecin a confirmat deocamdata 48 de morti.



In Zimbabwe, districtul Chimanimani a fost cel mai afectat de catastrofa, numeroase poduri si case fiind distruse, iar din cauza conditiilor meteo si a drumurilor devenite…