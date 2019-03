Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in Mozambic si Malawi au lasat in urma 100 de morti si peste 800.000 de sinistrati in cele doua tari, potrivit autoritatilor locale si Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza miercuri AFP. Cel putin 66 de persoane si-au pierdut viata…

- Cel putin 23 de persoane au decedat, iar 11 au fost date disparute in urma inundatiilor declansate de ploile torentiale care au provocat importante pagube materiale in sudul Malawi, a anuntat vineri ministrul pentru Securitate Interna, potrivit AFP. In total, peste 110.000 de persoane…

- Un sofer, in varsta de 65 de ani, din municipiul Slobozia, este cercetat penal de politisti dupa ce a promovat un accidetn rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Barbatul nu ar fi respectat semnificatia indicatorului cedeaza trecerea.

- Comisia Europeana arata intr-un clasament al țarilor din UE privind numarul de morți din accidentele rutiere ca Romania se afla pe primul loc. Romania a inregistrant 2000 de decese in urma unor accidente rutiere in anul 2017. In UE aproape 25.000 de oameni au murit din aceasta cauza in același an,…

- Peste 700 de persoane luptau duminica seara impotriva a circa 50 de incendii in nordul Spaniei, dintre care unele se suspecteaza ca sunt de origine criminala, relateaza autoritatile regionale citate luni de EFE. "Un numar de 48 de incendii erau active la sfarsitul zilei. In cursul zilei de duminica…

- Un leopard ratacit a provocat panica timp de sase ore la Jalandhar, un oras din statul indian Punjab (nord), atacand mai multe persoane inainte de a fi tranchilizat si capturat, informeaza AFP. Animalul a atacat cel putin patru persoane, dintre care niciuna nu a fost ranita…

- Noua persoane au murit din cauza gripei de la inceputul anului, doua dintre decese fiind inregistrate marti, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ultimele doua cazuri s-au confirmat la un adolescent de 17 ani din Teleorman si la un barbat…

- Explozia accidentala de la Paris, survenita sambata din cauza unei scurgeri de gaz, s-a soldat cu 12 raniti grav, dintre care cinci cu un pronostic vital angajat, printre ele fiind si doi pompieri, a indicat serviciul de pompieri din capitala franceza, relateaza AFP.''Douasprezece persoane…