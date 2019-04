Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Idai, care a devastat sud-estul Africii intre 14 si 15 martie, a provocat moartea a peste 800 de oameni in trei tari, Mozambicul fiind statul cel mai afectat, cu aproape 600 de persoane decedate, releva da...

- Bilantul ciclonului care a afectat Mozambicul saptamana trecuta a urcat la 417 morti, potrivit ministrului mediului, Celso Correia, care a estimat ca zona afectata se intinde pe o suprafata de 3.000 km2, relateaza sambata AFP. "La ora actuala cifram numarul mortilor la 417, iar cel al ranitilor la 1.528",…

- Ciclonului tropical Idai, care s-a abatut la mijlocul acestei luni asupra sudului Africii, a facut deja 350 de victime. Vantul puternic si ploile torentiale au ruinat regiuni intregi din Mozambic, Zimbabwe si Malawi. Cea mai grava situatie este in Mozambic.

- Cel putin 300 de persoane, potrivit unui nou bilant, si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Idai a lovit saptamana trecuta sudul Africii, unde echipele de salvare si-au dublat eforturile pentru a salva mii de locuitori inca refugiati pe copaci si pe acoperisuri, informeaza AFP. In Mozambic, tara…

- Bilanțul ciclonului Idai in Mozambic, care a afectat sudul Africii, ar putea depași 1.000 de persoane care au murit, a declarat luni președintele Filipe Nyusi, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. "Totul indica faptul ca peste 1.000 de persoane au murit", a declarat Nyusi.…

- Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata in Mozambic si Zimbabwe in urma trecerii devastatorului ciclon tropical Idai, multe altele fiind date disparute in cele doua tarii ale Africii australe afectate de inundatii si rafale puternice de vant, transmite duminica AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata in Mozambic si Zimbabwe in urma trecerii devastatorului ciclon tropical Idai, multe altele fiind date disparute in cele doua tarii ale Africii australe afectate de inundatii si rafale puternice de vant, transmite duminica AFP. Bilantul provizoriu…

- Cel putin 24 de persoane au murit si alte 40 sunt date disparute, sambata, in estul Zimbabwe, dupa trecerea ciclonului Idai care a afectat, de asemenea, statul vecin Mozambic, a anuntat Ministerul...