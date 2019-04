Stiri pe aceeasi tema

- Germania va contribui cu suma de 50 de milioane de euro (57 milioane de dolari) pentru a ajuta la eforturile de reconstructie in Mozambic, Malawi si Zimbabwe la o luna dupa ce ciclonul Idai a devastat regiunea din sud-estul Africii, a declarat vineri, la Washington, ministrul german al dezvoltarii…

- În regiunea afectata de ciclon, cel puțin 1,052 de oameni sunt infectați cu holera, dupa raportul Ministerului Sanatații, prezentat luni. Raportul arata o creștere semnificativa a cazurilor, conform The Guardian.Acum patru zile numarul celor infectați era estimat la 139, însa noile…

- Primele cazuri de holera au fost raportate in orașul Beira din Mozambic, care a fost devastat de ciclonul Idai, complicand acțiunile de urgența deja masive și complexe in țara din Africa de Sud, transmite The Guardian. Confirmarea a cinci cazuri de boala care ar fi fost contactata pe calea…

- Ministrul mediului din Mozambic, Celso Correia, a declarat duminica ca numarul mortilor a crescut la 446 de la 417 cat fusese anuntat cu o zi inainte, precizand totodata ca 531.000 de persoane au fost afectate de trecerea ciclonului Idai, informeaza Reuters.Agentia ONU pentru Migratie (OIM)…

- Peste 700 de persoane si-au pierdut viata in trei tari din sudul Africii, la o saptamana dupa ce ciclonul Idai s-a abatut asupra orasului-port Beira din Mozambic, insotit de rafale de vant de pana la 170 de kilometri la ora, inaintand apoi pe continent catre Zimbabwe si Malawi si provocand o criza umanitara…

- Circa 200.000 de persoane din Zimbabwe vor avea nevoie de ajutor alimentar de urgenta in urmatoarele trei luni dupa ce districtul in care locuiau a fost lovit de ciclonul Idai, a declarat joi la Geneva, purtatorul de cuvant al Programului Alimentar Mondial, Herve Verhoosel, relateaza Reuters. "Se pare…

- Puternicul ciclon Idai a lasat in urma sa in Mozambic 217 de morti, iar alte aproximativ 15.000 de persoane trebuie salvate, a anuntat joi ministrul Mediului, Celso Correia, citat de Reuters. Potrivit lui Correia, 3.000 de persoane au fost salvate pana in prezent dupa trecerea ciclonului…

