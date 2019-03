Ciclonul Idai a făcut cel puţin 127 de victime în Mozambic şi Zimbabwe Cel putin 127 de persoane si-au pierdut viata in Zimbabwe si in Mozambic in timpul trecerii ciclonului tropical Idai, iar multe altele au fost date disparute duminica in aceste doua state din sudul Africii, devastate de inundatii si de vanturi intense, informeaza AFP. Numarul persoanelor decedate in centrul Mozambicului a crescut la 62, in timp ce in Zimbabwe autoritatile au anuntat 65 de morti, in estul tarii. Ministrul mozambican al Mediului, Celson Correia, a declarat pentru AFP de la Beira ca "62 persoane au murit" in districtele Bera si Dondo. "Vom avea cu siguranta un bilant mai mare" dupa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

