Ciclonul Idai a afectat milioane de persoane din Africa (ONU)

Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul ciclonului Idai in Mozambic, care a afectat sudul Africii, ar putea depași 1.000 de persoane care au murit, a declarat luni președintele Filipe Nyusi, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. "Totul indica faptul ca peste 1.000 de persoane au murit", a declarat Nyusi.…

- Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata in Mozambic si Zimbabwe in urma trecerii devastatorului ciclon tropical Idai, multe altele fiind date disparute in cele doua tarii ale Africii australe afectate de inundatii si rafale puternice de vant, transmite duminica AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Cel putin 24 de persoane au murit si alte 40 sunt date disparute, sambata, in estul Zimbabwe, dupa trecerea ciclonului Idai care a afectat, de asemenea, statul vecin Mozambic, a anuntat Ministerul...

- Ciclonul tropical Idai, insotit de rafale puternice de vant si de ploi torentiale, a facut ravagii in ultimele zile in unele zone din Malawi si Mozambic unde a provocat cel putin 122 de morti si a afectat peste 1 milion de persoane, a anuntat joi un reprezentant al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU),…

- Cel puțin cinci persoane au murit și alte 20 sunt blocate in subteran, in urma unei explozii produse intr-o mina de carbune din provincia Mpumalanga, situata in estul Africii de Sud, au transmis joi oficialii locali, citați de postul local de televiziune SABC și agenția de presa Reuters, potrivit…

- Echipele de intervenție au salvat cinci persoane care au fost ingropate in zapada in urma unei avalanșe produse miercuri in Munții Tatra din sudul Poloniei, au anunțat serviciile de salvamont poloneze, relateaza Reuters preluata de mediafax. Avalanșa s-a produs la 24 de kilometri sud de stațiunea…

- India a lansat joi un program destinat reducerii nivelului periculos de poluare care afecteaza peste 100 de orase si care, spera guvernul, va reusi sa imbunatateasca in mod semnificativ calitatea aerului, potrivit Reuters. Planul a declansat critici imediate din parte ecologistilor, care…

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters.