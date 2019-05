Ciclonul Fani a lovit estul Indiei. Peste un milion de oameni au fost evacuati Un puternic ciclon a lovit vineri estul Indiei provocand pagube locuintelor, dezradacinand copaci, inundand sate si determinand evacuarea a peste un milion de oameni, relateaza DPA si Reuters, titreaza Agerpres. Ciclonul Fani a atins zona de uscat in apropierea orasului sfant Puri, fenomenul fiind insotit de vanturi de circa 200 km/h in cele cinci ore in care a trecut peste zona de coasta, conform Departamentului de Meteorologie din India (IMD). Pana in prezent nu au fost raportate persoane decedate sau ranite. Furtuna a distrus case din chirpici si a doborat stalpi de electricitate si de comunicatii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

