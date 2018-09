Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul roman Serghei Tvetcov, care duminica a castigat Turul Romaniei, va rata proba de contratimp din cadrul Campionatelor Mondiale de ciclism pe sosea de la Innsbruck (Austria), a anuntat sportivul pe conturile sale de socializare. ''Din nefericire nu voi putea lua startul…

- Petre Apostol Ciclistul Clubului Sportiv Petrolul Ploiesti, Valentin Vasiloiu, a fost prezent cu lotul national al Romaniei la Campionatele Balcanice de juniori si cadeti, desfasurate in Macedonia, la Kavadarti, la sfarsitul saptamanii trecute. Elevul antrenorul Constantin Ciocan este triplu campion…

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, la Kavardați, in Macedonia, au avut loc Campionatele Balcanice de Ciclism pe Șosea pentru juniori și cadeți. Printre sportivii din lotul național al Romaniei prezent la competiția balcanica s-a regasit și un reprezentant de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești…

- Petre Apostol Ieri, a avut loc a doua editie a Cupei „Biciclistului Lipanestean”, intrecere organizata de primaria din Lipanesti, cu sprijinul reprezentantilor Asociatiei Judetene de Ciclism (AJC) Prahova si ai celor doua cluburi ploiestene de profil: CS Conpet si CS Petrolul. S-au derulat probe la…

- Nationala de handbal masculin tineret a Romaniei a fost invinsa marti de reprezentativa Norvegiei, cu scorul de 29-25 (16-8), in primul meci pentru clasarea pe locurile 9-16 la Campionatul European din Slovenia, potrivit news.ro.In a doua partida din grupa intermediara 1, Romania va juca,…

- Petre Apostol Joi, in Cehia, au inceput probele Campionatelor Europene de Ciclism pentru categoriile U23 si juniori, la care, in lotul Romaniei, se regaseste si un sportiv prahovean, Valentin Vasiloiu, de la CS Petrolul Ploiesti. In prima zi s-au derulat probele de contratimp individual la feminin,…

- Noul antrenor al echipei feminine de handbal CSM București este suedezul Magnus Karl Johansson. Nordicul a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane, a anuntat, vineri, campioana Romaniei pe site-ul sau oficial. ”Sunt bucuros pentru increderea pe care conducerea clubului CSM Bucuresti…

- Vreme anormal de calda in Peninsula Scandinava, acolo unde temperaturile au urcat aproape de 30 de grade Celsius, inclusiv in zona cercului polar. Norvegia, Suedia, dar și Finlanda se confrunta cu temperaturi-record pentru aceasta perioada, informeaza Digi24.ro.