- ​Organizatorii Turului Poloniei au decis ca etapa a IV-a, de 173,3 kilometri, programata, marti, între Jaworzno si Kocierz, sa fie neutralizata, dupa decesul ciclistului belgian Bjorg Lambrecht, informeaza La Derniere Heure, conform News.ro.În urma acestei decizii, ciclistii vor parcurge…

- Ciclistul belgian Bjorg Lambrecht a murit dupa ce s-a prabușit la Turul Poloniei. Sportivul echipei Lotto-Soudal, in varsta de 22 de ani, a cazut pe o coborare la o viteza de 96 de km la ora, la sfarșitul...

- ​Lotto-Soudal a anuntat ca belgianul Bjorg Lambrecht, component al echipei, a decedat dupa o lovitura grava suferita în urma unei cazaturi, în etapa a treia a Turului Poloniei, potrivit AFP.Belgianul s-a dezechilibrat cu 50 de kilometri înainte de finalul etapei și a cazut…

- Ciclistul olandez Fabio Jakobsen (DQT) a castigat, luni, la sprint, etapa a 3-a a Turului Poloniei, desfasurata pe traseul Chorzow - Zabrze (150,5 km), etapa marcata de un incident dramatic, decesul belgianului Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) in urma unei cazaturi, informeaza AFP. Jakobsen…

- Rutierul columbian Robinson Chalapud (Medellin) a castigat Turul ciclist al Lacului Qinghai (China), in timp ce romanul Eduard Michael Grosu (Delko Marseille Provence) a fost cel mai bun sprinter. Spaniolul Oscar Sevilla (Medellin) a terminat al doilea, la 1 min 44 sec, iar al treilea a fost australian…

- Ciclistul australian Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a castigat marti la sprint etapa a 16-a a Turului Frantei, disputata pe distanta de 177 km in jurul orasului Nimes, in timp ce francezul Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ramane cu tricoul galben, informeaza AFP. Cronometrat in 3 h 57 min 08 sec,…

- Rutierul francez Remi Cavagna (Deceuninck) a castigat etapa a treia a Turului ciclist al Californiei, desfasurata marti intre Stockton si Morgan Hill, dupa o evadare de 150 de kilometri, dintre care 75 de unul singur, transmite AFP. Cavagna, cronometrat pe 207 km cu timpul de 5 h 44 min 22 sec, a reusit…