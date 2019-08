Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Victor Mihalachi si Catalin Chirila s-au calificat, sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce au ocupat locul 5 in finala probei de canoe-2 pe 1.000 m, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria), potrivit paginii de Facebook a CS Dinamo.…

- Proaspat campion european de Mountain Bike, rutierul roman a trecut primul linia de sosire in cursa de la Val di Sole, Italia. Un roman domina in aceasta perioada cursele de Mountain Bike. Vlad Dascalu, in varsta de doar 21 de ani, recent incoronat campion european U23, a reușit sa se impuna din nou…

- Vlad Dascalu (21 ani) a cucerit medalia de aur la Campionatul European de mountain bike sub 23 de ani de la Brno (Cehia). Tanarul a intrat in istorie ca fiind primul roman care urca pe cea mai inalta treapta a podiumului la o competiție majora de ciclism, dupa cele cinci titluri mondiale și titlul paralimpic…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat sambata cu al doilea timp in finala probei de 50 m spate de la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud). In semifinale, Robert Glinta a reusit al doilea timp, 24 sec 53/100. Mai rapid ca el a fost doar detinatorul recordului mondial,…

- Tanarul inotator roman Daniel Cristian Martin a ratat calificarea in finala probei de 200 m spate, joi, la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), dupa ce a ocupat locul al zecelea in semifinale, cu timpul de 1 min 57 sec 66/100, anunța AGERPRES.Martin, care luni a…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a clasat pe locul VIII in finala probei de 100 m spate,ieri la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud). Glinta, calificat deja la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo, a fost cronometrat cu timpul de 54, 22 s, mai slab decat in serii (53,64)…

- Romania U21 s-a calificat în premiera în semifinalele unui Campionatul European de fotbal Under-21, dar a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia Frantei, 0-0, luni seara, în