- Spaniolul Angel Madrazo (Burgos - BH) s-a impus, miercuri, in etapa a cincea a Turului Spaniei, desfașurata intre L'Eliana și Alto de Javalambre, pe o distanța de 170,7 km. Podiumul a fost completat de colegul sau olandez Jetse Bol și de conaționalul sau Jose Herrada (Cofidis). Columbianul Miguel Angel…

- Cea de-a 74-a editie a Turului ciclist al Spaniei a debutat cu un contratimp pe echipe, in lungime de 13,4 km, desfasurat sambata la Salinas de Torrevieja, informeaza agentia EFE. Victoria a revenit formatiei Astana, cu timpul de 14 min 51 sec, urmata la 2 sec. de Deceuninck-Quick Step…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Romaniei (a 52-a) va avea loc in perioada 11-15 septembrie, pe durata a cinci etape, cu startul la Cluj-Napoca si sosirea la Bucuresti, potrivit site-ului oficial al competitiei. Prima etapa va avea loc pe 11 septembrie, cand startul in Mica Bucla…

- Danezul Jonas Vingegaard a castigat etapa a 6-a a Turului ciclist al Poloniei, desfasurata joi intre Zakopane si Koscielsko, la finalul careia a preluat tricoul galben rezervat liderului cursei, informeaza AFP. Vingegaard, component al echipei Jumbo, a fost cronometrat pe distanta de 160…

- Slovenul Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) a castigat cea de-a doua etapa a Turului ciclist al Poloniei, desfasurata duminica intre Tarnowskie Gory si Katowice, pe distanta de 152,7 km. Mezgec a fost cronometrat in 3h 32 min 42 sec, impunandu-se la sprint in fata columbianului Fernando Gaviria…

- Polonezul Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), columbianul Miguel Angel Lopez (Astana) si spaniolul Ion Izagirre (Astana) se numara pe lista favoritilor care vor lua startul sambata la Cracovia, la a 76-a editie a Turului ciclist al Poloniei, relateaza AFP.

- Ciclistul australian Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a castigat marti la sprint etapa a 16-a a Turului Frantei, disputata pe distanta de 177 km in jurul orasului Nimes, in timp ce francezul Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ramane cu tricoul galben, informeaza AFP. Cronometrat in 3 h 57 min 08 sec,…

- Rutierul roman Eduard Michael Grosu (Delko Marseille Provence) a ocupat locul al treilea in prima etapa a Turului ciclist al Luxemburgului, desfasurata joi, intre capitala Luxemburg si Hautcharage, si castigata de francezul Christophe Laporte.