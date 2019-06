Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul roman Eduard Michael Grosu (Delko Marseille Provence) a reusit sa castige, luni, cursa Ronde van Limburg, desfasurata la Tongeren (Belgia), informeaza AGERPRES.Grosu a fost cronometrat cu timpul de 4 h 34 min 29 sec pe 201,1 km, fiind urmat de italianul Simone Consonni (UAE-Team Emirates)…

- * Clubul Sportiv al Armatei Steaua a sarbatorit, vineri, 72 de ani de la infiintare in cadrul unui eveniment organizat la stadionul de rugby din Complexul Sportiv Ghencea alaturi de copiii de la scolile gimnaziale din zona. * Presedintele Federatiei Romane de Ciclism (FRC), Eduard Novak, a declarat…

- Rutierul roman Eduard Michael Grosu (Delko Marseille Provence) a ocupat locul al treilea in prima etapa a Turului ciclist al Luxemburgului, desfasurata joi, intre capitala Luxemburg si Hautcharage, si castigata de francezul Christophe Laporte.

- Dupa 13 ani de tacere, scriitorul american Thomas Harris, autorul bestseller-ului "Tacerea mieilor", publica un nou roman (fara Hannibal Lecter), care va fi lansat in limba franceza pe 22 mai, a anuntat marti editura franceza Calmann-Levy, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intitulat "Cari Mora",…

- Sapte orase si cinci tari – Germania, Franta, Italia, Canada si Moldova – vor gazdui in acest an reprezentatii asociate Festivalului International „George Enescu”, onorand astfel extraordinara mostenire muzicala a marelui compozitor roman.

- Rutierul român Serghei Tvetcov (Floyd's Pro Cycling) a câstigat etapa a treia a Turului Gila (New Mexico), desfasurata vineri la Tyrone, un contratimp individual pe distanta de 26 km, informeaza Agerpres.Tvetcov a fost cronometrat cu timpul de 32 min 21 sec, fiind urmat de canadianul…

- Controversatul om de afaceri Frank Timiș, ale carui principale afaceri din domeniul mineritului sunt in colaps, a fost dezvaluit drept cel mai mare acționar al primei companii specializate in minerit criptomonede listata pe segmentul principal al Bursei de la Londra. Noua sa direcție de business a fost…

- Ștefan, un roman de 19 ani s-a aflat in prima linie in noaptea incendiului de la Notre Dame. Tanarul este voluntar si ii ajuta pe pompieri sa caute cauzele tragediei. O prima ipoteza ar fi un scurtcircuit la un lift folosit de muncitorii care restaurau cladirea Stefan s-a aflat in centrul evenimentelor…