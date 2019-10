Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii Turului ciclist al Frantei au dezvaluit marti traseul editiei 2020, al carei start se va da in data de 27 iunie, pe Coasta de Azur, sosirea fiind programata, conform traditiei, in capitala Paris, pe 19 iulie. Plutonul urmeaza sa parcurga o distanta totala de 3.470 km, care ar putea fi…

- 'Luciditatea noastra de politisti ne face sa nu excludem nicio ipoteza in acest stadiu', a spus el, in contextul in care ancheta deschisa de Parchetul din Paris nu a retinut pana acum nicio pista terorista. 'Tragedia este cu atat mai teribila cu cat ea s-a produs in interiorul Prefecturii si a fost…

- Melomanii brasoveni sunt asteptati, sambata, 14 septembrie 2019, de la ora 18.30, in Sala Operei. Incepe o noua stagiune a institutiei, cea de-a 67-a si conform traditiei, spectacolul de deschidere este „Traviata” lui G. Verdi. „Traviata” descrie scurta, dar agitata viata, precum si…

- Ciclistul columbian Egan Bernal (Ineos) a castigat duminica editia cu numarul 106 a Turului Frantei, dupa etapa a 21-a, ultima, lunga de 122 km, incheiata cu victoria australianului Caleb Ewan (Lotto-Soudal) pe Champs-Elysees din Paris, informeaza presa internationala. Egan Bernal este…

- Ciclistul columbian Nairo Quintana (Movistar) a castigat joi en solitaire etapa 18-a a Turului Frantei, prima din cele trei desfasurate in Alpi, iar francezul Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ramane lider la general, cu trei zile inaintea sosirii la Paris, anunta presa internationala.…

- Parchetul francez a anuntat intr-un comunicat la finalul anchetei preliminare ca nu exista „niciun element” care sa permita acreditarea ipotezei unei „maini criminale” in cazul incendiului care a devastat celebra catedrala Notre-Dame din Paris in luna aprilie.