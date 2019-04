Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul francez Marc Sarreau (Groupama - FDJ) a castigat, vineri, cursa ciclista ''La Route Adelie de Vitre'', desfasurata in Franta, pe distanta de 197,8 km, si in care romanul Eduard Grosu s-a clasat pe locul 5. Sarreau a fost cronometrat cu timpul de 4 h 52 min 43 sec, fiind urmat…

- Pilotul german Mick Schumacher, fiul multiplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, care se pregateste sa debuteze in Formula 2, saptamana viitoare, in Bahrain, s-a declarat “onorat” de faptul ca este comparat cu celebrul sau tata, informeaza agentia Reuters, titrat de Agerpres. In varsta…

- Tanarul ciclist columbian Egan Bernal (22 ani) a castigat duminica cea de-a 77-a editie a cursei Paris-Nisa, a carei ultima etapa (a 8-a) a revenit spaniolului Ion Izaguirre, informeaza AFP. Bernal, component al echipei Sky si unul dintre marile talente in devenire din sportul cu pedale, a terminat…

- Ciclistul irlandez Sam Bennett (Bora) a castigat vineri, la sprint, etapa a 6-a a cursei Paris - Nisa, desfasurata pe traseul Peynier - Brignoles (176,5 km), fiind al doilea sau succes in competitie, romanul Eduard-Michael Grosu (Delko Marseille Provence) terminand pe locul 125. Bennett a fost inregistrat…

- CHIȘINAU, 28 feb – Sputnik. În perioada 1-10 martie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, în comun cu instituțiile concertistice din subordine, organizeaza Festivalul Internațional de Muzica ”Marțișor – 2019”. © Sputnik / Miroslav Rotari Festivalul Internațional…

- Rutierul roman Eduard Grosu, care in acest an alearga pentru echipa Delko Marseille Provence, a ocupat locul al 13-lea in prima etapa a cursei Etoile de Besseges, desfasurata joi intre localitatile franceze Bellegarde si Beaucaire. Grosu a fost cronometrat in acelasi timp - 3 h 16 min 42 sec pe 145…

- Festivalul International de Teatru Idis TES FEST, editia a IV-a, cu scopul prezentarii si promovarii culturii si limbii idis, va fi organizat in perioada 29 mai-2 iunie, scrie news.ro.Editia din acest an a festivalului isi propune sa evidentieze, o data in plus, specificul culturii idis, in…

- Sapte persoane au murit si una a fost grav ranita intr-un incendiu violent care a avariat un imobil situat in arondismentul 16 din Paris in noaptea de luni spre marti, au anuntat surse din Serviciul de pompieri francez, citate de AFP si titrate de Agerpres. Dupa aproape cinci ore de interventii, pompierii…