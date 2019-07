Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul francez Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) a castigat luni, in solitar, etapa a 3-a a Turului Frantei, desfasurata intre localitatile Binche (Belgia) si Epernay (215 km) si a preluat sefia clasamentului general. Alaphilippe a fost cronometrat cu timpul de 4:40:29, fiind…

- Olandezul Mike Teunissen (Team Jumbo–Visma) a castigat, sambata, prima etapa a editiei din acest an a Turului Frantei, desfasurata in Belgia, pe distanta de 194,5 kilometri. Traseul primei etape a fost Bruxelles – Charleroi – Bruxelles. Ciclistul in varsta de 26 de ani a castigat la sprint, in fata…

- Olandezul Mike Teunissen (Team Jumbo–Visma) a castigat, sambata, prima etapa a editiei din acest an a Turului Frantei, desfasurata in Belgia, pe distanta de 194,5 kilometri potrivit news.ro.Traseul primei etape a fost Bruxelles – Charleroi – Bruxelles. Pe locul doi s-a clasat Peter…

- Ciclistul ecuadorian Richard Carapaz (Movistar Team) a castigat, marti, la sprint, etapa a 4-a a Turului Italiei, desfasurata pe distanta de 235 km, intre localitatile Orbetello si Frascati potrivit Agerpres. Carapaz a trecut linia de sosire dupa 5:58:17, in acelasi timp cu el fiind cronometrati…

- Ciclistul francez David Gaudu (Groupama – FDJ) a castigat, la sfarsitul saptamanii curente, la sprint, etapa a treia a Turului Romandiei, desfasurata pe un traseu de 160 km, avand ca punct de plecare si sosire localitatea elvetiana Romont. Gaudu a trecut linia de sosire dupa 3h:50 min:53 sec, cu acelasi…

- Ciclistul francez David Gaudu (Groupama - FDJ) a castigat vineri, la sprint, etapa a treia a Turului Romandiei, desfasurata pe un traseu de 160 km, avand ca punct de plecare si sosire localitatea elvetiana Romont. Gaudu a trecut linia de sosire dupa 3h:50 min:53 sec, cu acelasi timp fiind inregistrati…

- Ciclistul irlandez Sam Bennett (Bora) a castigat marti, la sprint, prima etapa a Turului Turciei 2019, desfasurata pe traseul Istanbul - Tekirdag (156,7 km), romanul Eduard Michael Grosu (Delko Marseille Provence) incheind pe un merituos loc 4. Bennett a fost cronometrat cu timpul de 3 h 32 min 24 sec,…

- Ciclistul irlandez Sam Bennett (Bora) a castigat marti, la sprint, prima etapa a Turului Turciei 2019, desfasurata pe traseul Istanbul - Tekirdag (156,7 km), romanul Eduard Michael Grosu (Delko Marseille Provence) incheind pe un merituos loc 4, relateaza Agerpres.Citește și: Președintele FRF:…