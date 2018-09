Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul australian Michael Matthews (Sunweb) a castigat, duminica, Marele Premiu ciclist de la Montreal, la doua zile dupa ce s-a impus si in cursa de la Quebec City. Matthews, cronometrat pe 195 km in 5 h 19 min 27 sec, s-a impus la sprint in fata italianului Sonny Colbrelli si a belgianului…

- Rutierul spaniol Alejandro Valverde (Movistar), care a castigat etapa a doua, s-a impus, sambata, in etapa a opta a Turului ciclist al Spaniei, dupa un sprint de final la Almaden (Castilla-La Mancha), iar francezul Rudy Molard ramane liderul cursei. Veteranul spaniol l-a surprins pe campionul…

- Rutierul australian Richie Porte (33 ani), dublu invingator in cursa Paris-Nisa, va concura pentru echipa Trek-Segafredo pentru doua sezoane, a anuntat, joi, formatia americana, cu doua zile inaintea startului Turului Spaniei 2018, unde ciclistul tasmanian este unul dintre favoriti sub culorile BMC.…

- Ciclistul italian Vincenzo Nibali, victima unui accident produs in cursul actualei editii a Turului Frantei, urmeaza sa fie operat saptamana viitoare, a anuntat joi echipa sa, Bahrain Merida. "Rechinul" Nibali, in varsta de 33 ani, a cazut in timpul ascensiunii de pe Alpe d'Huez, din…

- Geraint Thomas (Team Sky) a obtinut o victorie imensa in Turul Frantei, dupa ce a trecut primul linia de sosire pe legendara catarare Alpe d'Huez, programata. Galezul a castigat la sprint in fata lui Tom Dumoulin, Romain Bardet si Chris Froome, astfel ca si-a consolidat pozitia...

- Ciclistul galez Geraint Thomas (Sky), purtatorul tricoului galben, a castigat joi etapa a 12-a a Turului Frantei, desfasurata intre Bourg-Saint-Maurice si Alpe d'Huez, pe distanta de 175,5 km. Deja invingator miercuri la La Rosiere, Thomas, cronometrat in 5 h 18 min 37 sec, s-a impus…

- Rutierul columbian Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Androni Giocattoli) a castigat, duminica, editia 2018 a Turului ciclist al Sibiului, cu timpul cumulat de 6 h 15 min 41 sec. Pe locul al doilea s-a clasat rusul Andrei Ribalkin (Gazprom Rusvelo), la 40 de secunde, podiumul fiind completat de colegul sau Aleksandr…

- Italianul Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) va beneficia de o echipa larg remaniata pentru a-l ajuta in lupta pentru un nou succes in Turul ciclist al Frantei, la patru ani dupa prima lui victorie, relateaza AFP. Doar doi rutieri din echipa araba de anul trecut, spaniolul Ion Izagirre si…