Peste 70 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani au participat, sambata dimineata, la Tulcea, la concursul de ciclism "Sarbatorim 100 de ani pe biciclete", organizat in cadrul Centenarului Marii Uniri de singurul club de ciclism afiliat la federatia de profil, Explorer. "Este nevoie de sport mai ales la nivelul copiilor si, in contextul Centenarului Marii Uniri, am organizat aceasta competitie. Vrem sa infiintam o echipa de copii de Mountain Bike cu care sa incepem sa participam la competitiile care conteaza si sa ajungem apoi la profesionisti. Am gasit deja cativa copii, dar nu vom inchide…