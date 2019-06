Ciclistul columbian Egan Bernal (Ineos) a castigat Turul Elvetiei, fiind urmat in clasamentul general final la 19 sec. de australianul Rohan Dennis (Bahrain-Merida) si la 3 min. 04 sec. de austriacul Patrick Konrad (Bora).



Duminica, in cea de-a 9-a si ultima etapa, disputata in circuit la Goms, pe distanta de 105 km, victoria a revenit britanicului Hugh Carthy (EF1), cu timpul de 3h 01 min. 49 sec. (medie orara: 33,6 km).



El a fost urmat la 1 min. 02 sec. de Rohan Dennis si de Egan Bernal.

AGERPRES (AS/editor: Vlad Constantinescu, editor online: Alexandru Cojocaru)