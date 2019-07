Rutierul columbian Robinson Chalapud (Medellin) a castigat Turul ciclist al Lacului Qinghai (China), in timp ce romanul Eduard Michael Grosu (Delko Marseille Provence) a fost cel mai bun sprinter. Spaniolul Oscar Sevilla (Medellin) a terminat al doilea, la 1 min 44 sec, iar al treilea a fost australian Benjamin Dyball (Team Sapura Cycling), la 2 min 37 sec, etc. Grosu s-a clasat pe 45 la general, la 21 min 35 sec de lider. Eduard Grosu, care are doua victorii de etapa la editia din acest an si sase in total, a ocupat primul loc in clasamentul sprinterilor (107 puncte). Sambata, in etapa a 13-a,…