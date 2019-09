Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul britanic Geraint Thomas a anuntat ca nu va lua parte la proba de contratimp din cadrul Mondialelor, la Yorkshire, miercuri, pentru a se pregati cat mai bine pentru cursa pe sosea, scrie AFP.

- Alejandro Valverde, detinatorul titlului, va fi liderul echipei Spaniei in cursa de fond din cadrul Campionatelor Mondiale de ciclism pe sosea care vor avea loc la Yorkshire (Marea Britanie), intre 22 si 29 septembrie.

- Nationala masculina de baschet a Spaniei a devenit campioana mondiala pentru a doua oara in istoria sa, dupa o victorie zdrobitoare in fata Argentinei, 95-75, in finala de duminica de la Beijing, informeaza presa internationala. In ultimele minute ale unei finale dezechilibrate, selectionerul Spaniei,…

- Ciclistul Egan Bernal, castigatorul Turului Frantei 2019, va participa pentru prima oara in echipa Columbiei pentru Campionatele Mondiale de sosea de la Yorkshire (22-29 septembrie), relateaza L'Equipe.

- Ronnie O'Sullivan, de 5 ori campion mondial de snooker, vine pe 5 octombrie la București, la o gala de snooker dedicata regretatului comentator Marius Ancuța, și o va infrunta intr-un meci de gala pe Reanne Evans, campioana en-titre in snookerul feminin! Ronnie e de 5 ori campion mondial, in 2001,…

- Inotatoarea americana Katie Ledecky, cvintupla campioana olimpica si de 14 ori campioana mondiala, va lua startul, joi, in finala probei de stafeta 4x200 m din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie, dupa ce declarase forfait pentru finalele de 200 si 1.500 m, "din motive medicale", marti, la Gwangju…

- Sportiva braziliana Nathalie Moellhausen a cucerit, la varsta de 33 de ani, medalia de aur in proba individuala de spada, joi, la Campionatele Mondiale de scrima de la Budapesta, dupa ce a dispus in finala de chinezoaica Sheng Lin (25 ani), cu 13-12.

- Anglia a cucerit titlul de campioana mondiala la cricket, duminica la Londra, la capatul unei finale tensionate cu Noua Zeelanda, devenind astfel 'regina' sportului sau, dupa ce a pierdut trei finale, informeaza AFP.