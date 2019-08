Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va continua sa isi protejeze interesele si pe cele ale cetatenilor europeni in orice conditii generate de iesirea Marii Britanii din UE, a declarat joi Michel Barnier, negociatorul-sef european pe tema Brexit, potrivit MEDIAFAX."Premierul Boris Johnson a declarat ca Marea…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene George Ciamba a declarat, luni, ca dosarul Brexit ii va afecta in mod special pe romanii din Marea Britanie. El a adăugat că acţiunea diplomatică privind drepturile românilor trebuie continuată şi după Brexit. …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, anunta, intr-o postare pe Twitter, ca a discutat cu negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, despre importanta protejarii drepturilor cetatenilor romani, precum si ai Uniunii Europene, care traiesc in Marea…

- 'Am avut o discutie telefonica cu negociatorul sef Michel Barnier. Am impartasit acelasi punct de vedere in ce priveste importanta unei actiuni comune a celor 27 de state membre alaturi de negociatorul sef pentru a apara si proteja drepturile cetatenilor UE/romani care traiesc in Marea Britanie',…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, anunta, intr-o postare pe Twitter, ca a discutat cu negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, despre importanta protejarii drepturilor cetatenilor romani, precum si ai Uniunii Europene, care traiesc in Marea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o ințelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Reuters, potrivit Mediafax."A vorbit astazi…

- Mai mulți lideri europeni l-au felicitat marți pe Boris Johnson, dupa ce acesta a fost ales în funcția de președinte al Partidului Conservator și în cea de premier al Marii Britanii, potrivit Mediafax care citeaza Euronews. Ursula von der Leyen, care va prelua președinția Comisiei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, l-a felicitat astazi pe Mircea Geoana pentru numirea in funcția de secretar general adjunct al NATO. ”Il felicit pe colegul și prietenul meu Mircea Geoana pentru numirea sa ca secretar general adjunct al NATO. Sunt increzator, ca intotdeanua,…