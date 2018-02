Stiri pe aceeasi tema

- Dovezile ca Rusia a incercat sa se amestece in alegerile prezidentiale americane din 2016 sunt „incontestabile“, a declarat sambata consilierul american pe probleme de securitate nationala HR McMaster in marja Conferintei de Securitate de la Munchen.

- Germania s-a declarat ingrijorata cu privire la credibilitatea Statelor Unite ale Americii sub conducerea presedintelui Donald Trump. Nelinistea Berlinului a fost exprimata de seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, transmite dpa international.

- Astazi, in a doua zi a Conferintei de securitate de la Muuml;nchen, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a participat la mese rotunde cu oficialii prezenti la acest eveniment, la un mic dejun de lucru gazduit de Cohen Group, la un pranz de lucru gazduit de ministrul german al apararii, Ursula…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata scepticismul cu privire la posibilitatea desfasurarii unei misiuni de pace a ONU in estul Ucrainei in timpul apropiat, intr-o declaratie facuta in marja Conferintei de securitate de la Munchen, in care a apreciat ca nu prea s-a avansat…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, cei doi oficiali discutand, printre altele, despre evolutiile de…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana nu trebuie sa lase diferentele ideologice sa blocheze cooperarea din sfera securitatii dupa producerea Brexit, a declarat, sambata, premierul britanic Theresa May, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere bilaterala cu ministrul interimar al afacerilor externe al Republicii Slovace, Ivan Korcok, vineri, in marja conferintei de securitate de la Munchen, informeaza un comunicat al…

- Coreea de Nord reprezinta o amenintare pentru toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice, a estimat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit dpa. ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de…

- Procuratura Generala a efectuat un studiu privind rezultatele obtinute de institutiile competente in cursul anului 2017 in contracararea criminalitatii cibernetice. Astfel, in aceasta perioada au fost pornite 113 cauze penale privind infractiunile cibernetice, informeaza Noi.md. Iar procurorii au expediat…

- Fortele armate ale Germaniei nu intentioneaza sa procure sisteme de arme autonome, descrise drept "roboti ucigasi" de critici, a declarat un oficial militar german in cursul unei discutii despre inteligenta artificiala (IA) in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, informeaza agentia Reuters.

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut joi, 15 februarie, o intrevedere cu secretarul american al apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de…

- Raportul premergator al Conferintei de Securitate de la Munchen a starnit numeroase comentarii, mai ales in Rusia. Kommersant, una dintre cele mai titrate publicatii din Moscova, s-a oprit indeosebi asupra partii care prezinta Rusia drept o amenintare pentru actuala ordine mondiala.

- Pe fondul retragerii Statelor Unite de pe pozitia dominanta in lume, Europa trebuie sa-si defineasca propriul viitor. Aceasta idee va sta pe masa Conferintei de Securitate de la Munchen, dupa cum arata raportul premergator.

- Pe fondul retragerii Statelor Unite din lume, Europa trebuie sa-si defineasca propriul viitor. Aceasta idee va sta pe masa Conferintei de Securitate de la Munchen, dupa cum arata raportul premergator.

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor…

- România preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis de AGERPRES Conducerea comisiei va fi asigurata, potrivit regulilor de procedura,…

- SUA a decis sa ridice interdictia de a intra in tara pentru refugiati din 11 tari „cu risc ridicat”, dar noi masuri de securitate vor fi implementate pentru cetatenii tarilor respective, spun oficialii americani, conform BBC, noteaza news.ro.Refugiatii vor trece prin evaluari ale riscurilor,…

- Participarea secretarului de George Ciamba la Conferinta internationala privind raspunderea statelor, institutiilor si indivizilor de a combate antisemitismul si infractiunile de ura pe motiv de antisemitism in spatiul OSCE Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic,…

- Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, la cea de-a saptea runda a Dialogului Strategic romano-polonez pe teme de securitate Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, a participat marti, la Varsovia, alaturi de secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale, Mircea Dusa, la cea de-a saptea runda…

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute „urgent” si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat astazi, 9 ianuarie 2018, la dezbaterea cu tema ldquo;Provocari de securitate in regiunea Marii Negre", informeaza MAE. Evenimentul a fost organizat de New Strategy Center si Center for American…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 31.12.2017, doi cetațeni romani au fost evacuați, in siguranța, din Yemen pe traseul Aden – Amman – București.Pe tot parcursul deplasarii, cei doi cetațeni romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a primit-o, joi, in vizita de prezentare, pe Isabel Rauscher, ambasador al Republicii Austria in Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.Cei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta adoptarea de catre Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) a Consiliului Europei a Opiniei sale privind prevederile art. 7 al Legii educatiei din Ucraina, care se refera la folosirea, in educatie, a limbii de stat, a limbilor…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut in marja Consiliului Ministerial al OSCE, organizat in 7 si 8 decembrie, la Viena, intrevederi cu Tsogtbaatar Damdin, ministrul de externe al Mongoliei, cu Erlan Abdyldaev, ministrul afacerilor…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere cu secretarul general al Serviciului European pentru Actiune Externa/SEAE, Helga Schmid, in marja Consiliului Ministerial al OSCE, se arata intr-un comunicat al MAE, remis joi Agerpres.Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, Safdar Hayat, aflat in vizita de curtoazie, se arata intr-un comunicat al MAE remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, la întâlnire a luat parte și Zaheer…

- Buget 2018: Mai mulți bani pentru servicii Buget 2018: Serviciile speciale vor avea in total 2,9 miliarde de lei, sume majorate fata de 2017. Serviciul Român de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vor avea în 2018 un…

- Demnitarul roman a susținut un discurs in cadrul mesei rotunde cu titlul Investing in the Common Future of Europe: Time for Constructive Vision and Substantial Action, in care a aratat ca momentele actuale incarcate de provocari, schimbari rapide și incertitudini necesita o cooperare tot mai stransa…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a discutat miercuri cu directorul politic din Ministerul Apararii al Marii Britanii, Nick Gurr, despre Brexit, dar si despre subiecte aflate pe agenda de securitate comuna la nivel NATO si UE. Potrivit…

- Despre securitate informatica Spațiul cibernetic se caracterizeaza prin lipsa frontierelor, dinamism si anonimat, generand, deopotriva, oportunitati de dezvoltare a societatii informationale bazate pe cunoastere, dar si riscuri la adresa functionarii acesteia (la nivel individual, statal si chiar cu…

- Guvernul acorda o atenție deosebita asigurarii securitații cibernetice și dezvoltarii sectorului TIC, mai ales in situația in care tot mai multe persoane iși doresc sa beneficieze de progresul tehnologic.