- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat ca palmaresul tarii noastre in ceea ce priveste inchiderea dosarelor legislative, in perioada presedintiei rotative a Consiliului UE, este unul "absolut impresionant", iar Romania a fost un "honest broker", care nu a tinut anumite…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut astazi convorbiri cu ministrul Afacerilor Externe din Republica Macedonia de Nord, Nikola Dimitrov, aflat in prima sa vizita oficiala in Romania. In...

- Anul aceasta se va da semnalul consolidarii constructiei europene, a afirmat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, intr-un mesaj de Ziua Europei. "9 mai 2019 este o zi cu totul speciala pentru Europa si pentru Romania. Acum 69 de ani, ministrul francez de externe, Robert Schuman,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a vorbit, marti, despre Cadrul Financiar Multianual si Brexit cu presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Adunarea Nationala a Frantei, Sabine...

- Ministrul delegat pentru afaceri europene George Ciamba a sustinut marti, la la Luxemburg, ca printre obiectivele Presedintiei romane a Consiliului UE se numara necesitatea unei comunicari mai eficiente despre rezultatele si progresele obtinute in cadrul Parteneriatului Estic, precum si inceperea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut miercuri, in Washington D.C., intrevederi bilaterale cu secretarul american al Trezoreriei, Steven Terner Mnuchin si cu senatorul american Ron Johnson, presedintele comisiei pentru afaceri guvernamentale si securitate interna.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a participat miercuri la dezbaterea din plenul Parlamentului European cu privire la rezultatele Consiliului European din 21-22 martie, context in care a transmis determinarea Presedintiei Romaniei de a sprijini eforturile de identificare a unei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a reprezentat, marti, Consiliul Uniunii Europene la dezbaterea cu privire la implementarea bugetului UE pentru anul financiar 2017, in contextul procedurii de descarcare bugetara prevazuta de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. El…