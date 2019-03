Accident mortal la Palazu Mic! Tribunalul Constanta a luat o decizie finala (video)

Tanarul de 22 de ani, din Constanta, acuzat de producerea unui accident rutier mortal de pe DN 22, in zona localitatii Palazu Mic judetul Constanta , eveniment rutier in urma caruia doi tineri au decedat, ramane sub control judiciar.… [citeste mai departe]