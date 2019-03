Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CIADO Romania, acad. Constantin Balaceanu Stolnici, recomanda guvernului sa susțina cercetarea in domeniul canabisului medical și sa creeze un cadru legislativ prin care bolnavii sa aiba acces la aceste tratamente in siguranța. Ținand cont ca si morfina este legal folosita in diminuarea…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis ar putea sa ceara Guvernului sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi la sefia Parchetului European, adaugand, insa, ca nu stie daca seful statului ar putea obliga Executivul sa tina cont de acest lucru. Intrebat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis joi o scrisoare deschisa Vioricai Dancila in care ii cere sa respecte deviza „mandru ca sunt roman” si sa sustina candidatura Laurei Codruta Kovesi in cursa pentru functia de procuror sef european.

- Un numar de 130 de persoane mor zilnic in Romania din cauza cancerului. In anul 2002 a fost emisa o lege conform careia spitalele care trateaza pacienți oncologici trebuie sa aiba comisie de diagnostic și indicație terapeutica. Situația sta in realitate altfel. Ministrul Sanatații ia masuri drastice…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca pentru Parchetul European trebuie sa fie candidati respectabili, fara probleme.Intrebat daca Romania ar trebui sa o sustina pentru functia de procuror...

- Lia Olguța Vasilescu a transmis marți un mesaj in care anunța ca a renunțat sa mai candideze la vreun post de ministru, gandindu-se la toata lupta politica sterila de ar fi urmat, mai ales in anul in care Romania deține președinția UE. Calin Popescu Tariceanu a reacționat la acest anunț in emisiunea…

- Liderii PSD au reactionat, sambata, la declaratiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, privitoare la masura in care Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, afirmand ca, de fapt, cel vinovat de blocajele dintre...

- In contextul in care Romania se pregateste sa preia presedintia semestriala a UE de la 1 ianuarie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni.Lia Olguta…