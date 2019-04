Sefi de stat si de guvern ai tarilor membre ale Comunitatii statelor sahelo-sahariene (CEN-SAD), reuniti sambata la N'Djamena, in capitala Ciadului, intr-un summit extraordinar, au facut apel la o "tranzitie pasnica" in Sudan si la incetarea luptelor din Libia, transmite AFP.



"Conferinta lanseaza un apel tuturor actorilor politici sa acorde prioritate dialogului si cooperarii in vederea instaurarii unei tranzitii pasnice pentru o revenire la ordinea constitutionala" in Sudan, potrivit unei declaratii comune a reprezentantilor CEN-SAD, citita la incheierea reuniunii de ministrul…