Mod de preparare Ciabatta cu carne de vita, mustar si inele de ceapa

Taiem bucata de carne in 4 bucati si le punem la fiert, la foc mic, timp de aproape 2 ore. Punem intr-o tigaie sare si piper si o dam la incins, apoi aruncam acolo bucatile de carne, dupa ce au fiert. Taiem Ciabatta in doua, o ungem cu sosul de mustar, care se prepara astfel: 2 lingurite de mustar, zeama de lamaie, o lingurita de ulei, un praf de sare. Punem bucatile de carne, bine rumenite, si castravetele taiat in felii. Peste acestea, adaugam cateva inele de ceapa.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile…