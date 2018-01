Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a interzis limba engleza in scolile primare. Iranul a interzis invatarea limbii engleze in scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca invatarea timpurie a acestei limbi deschide calea ‘invaziei culturale’ occidentale, transmite Agerpres…

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile care denunța acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - au "un discurs care ne va conduce la razboi in Iran".

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat marti, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau iranian Hassan Rohani, "preocuparea" fata de "numarul de victime legate de manifestatiile" care au loc de mai multe zile in Iran si a lansat un apel "la retinere si la calm", a anuntat presedintia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Teheran, 30 dec /Agerpres/ - Iranul a respins sambata declaratiile ''oportuniste'' ale presedintelui american, Donald Trump, dupa ce acesta a denuntat atitudinea Teheranului fata de manifestantii iranieni care au protestat in aceasta saptamana impotriva puterii si a dificultatilor…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Statele Unite au prezentat ”probe irefutabile” ale unor vanzari de rachete de catre Iran, o ”incalcare flagranta” a obligatiilor sale internationale, ceea ce Teheranul a dezmintit imediat, relateaza AFP.Racheta trasa din Yemen catre Arabia Saudita de catre rebeli huthi, luna trecuta, a fost…

- Ministrul iranian al informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marti ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agentia EFE.'Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea…

- Statele Unite au fost indemnate sa bombardeze Iranul inainte de semnarea acordului nuclear asupra programului nuclear al regimului de la Teheran, a dezvaluit fostul secretar de Stat american John Kerry.

- Unui avion guvernamental bulgar la bordul caruia se afla premierul Boiko Borisov si care se indrepta catre Arabia Saudita i-a fost interzis accesul in spatiul aerian iranian, obligandu-l sa survoleze Irakul, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Autoritatile iraniene au cerut avionului…

- Dupa ce l-a primit la Soci pe Bashar al-Assad, liderul sirian supranumit „Macelarul din Damasc“, Vladimir Putin i-a primit ieri, în același oraș, pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, si pe cel iranian, Hassan Rohani, într-o întâlnire pe tema Siriei.…

- Aceasta declaratie a fost facuta la cateva zile dupa un rar interviu acordat de seful statului-major israelian site-ului de informatii Elaph, infiintat de un om de afaceri saudit si cu sediul in Marea Britanie, care a alimentat speculatiile legate de o apropiere intre statul evreu si Arabia Saudita…

- Israelul este pregatit sa faca schimb de informatii cu Arabia Saudita, pentru ca cele doua tari au un inamic comun in regiune, si anume Iranul, a declarat seful Statului Major al armatei israeliene, conform Reuters.

- Ministrul de externe libanez Gebran Bassil a declarat, vineri, ca criza declansata de demisia prim-ministrului tarii face parte dintr-o "incercare de a crea haos in regiune", au relatat posturile de televiziune locale, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Saad al-Hariri a renuntat la functia…

- Kianoush Rostami, un halterofil iranian, iși vinde medalia olimpica pentru a ajuta victimele cutremurului care a avut loc duminica seara la granița dintre Irak și Iran, scrie CNN. Halterofilul iranian Kianoush Rostami, care a caștigat medalia de aur la Jocurile olimpice de la Rio de Janeiro in 2016,…

- ''Operațiunile de salvare din (vestul) provinciei Kermanshah s-au incheiat'', a declarat la postul național de televiziune Pir-Hossein Kolivand, șeful Serviciilor de Urgența din Iran.Seismul cu magnitudinea 7,3 a afectat mai multe orașe și sate din zona muntoasa din provincia Kermanshah…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, sustine evaluarile agentiei sale privind implicarea Rusiei în alegerile prezidentiale din SUA din 2016, desi presedintele Donald Trump a afirmat ca îl crede pe liderul rus Vladimir Putin, care sustine ca tara sa nu a avut niciun amestec, informeaza CNN. …

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit de…

- Jeffrey Harrigian, seful Fortelor Aeriene din cadrul Comandamentului Central american, cu sediul in Qatar, a sustinut ca racheta a fost fabricata de iranieni si trimisa rebelilor din Yemen.Arabia Saudita a acuzat, de-a lungul timpului, Iranul, pentru inarmarea rebelilor siiti din Yemen,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron spune ca l-a atentionat pe omologul sau american Donald Trump asupra pericolelor denuntarii acordului nuclear cu Iranul, apreciind ca aceasta tara ar putea deveni „o noua Coree de Nord“ si ar fi „o nebunie“ un eventual razboi cu iranienii. Aflat in vizita in Statele…

- 'Am informații clare ca intenția este ca Statele Unite sa continue sa respecte acordul' nuclear, a spus Federica Mogherini pentru jurnaliști in cadrul unei conferințe de presa.Totodata, șefa diplomației europene a avertizat ca tensiunile actuale din Orientul Mijlociu, in special cele dintre…

- Statele Unite ale Americii au acuzat marti Iranul ca furnizeaza rachete rebelilor din Yemen, incalcand astfel rezolutiile ONU, si au cerut ca Teheranul sa fie tras la raspundere pentru destabilizarea regiunii, relateaza AFP si dpa.'Regimul iranian confirma inca o data ca ignora complet obligatiile…

- Prin valul de epurari fara precedent, printul mostenitor al Arabiei Saudite da dovada de indrazneala dar busculeaza un sistem de guvernare consensual la varful regatului ultra-conservator, scrie AFP. Zeci de personalitati ai lumii politice si afacerilor, printre care printul si miliardarul Al-Walid…

- Armata libaneza a transmis duminica intr-un comunicat ca nu exista nicio dovada a unui complot privind asasinarea premierului Saad Hariri, la o zi dupa demisia surpriza a acestuia, transmite dpa. Într-un discurs televizat, Hariri a vorbit sâmbata despre un plan secret împotriva…

- Mai mulți utilizatori ai aplicației WhatsApp au raportat dificultați in transmiterea și recepționarea mesajelor. Problemele au fost raportate inclusiv de utilizatori din Romania. Mai mulți utilizatori ai aplicației de mesagerie WhatsApp au raportat probleme in transmiterea și recepționarea de mesaje.…

- Presedintele SUA Donald Trump a revenit, joi, pe reteaua de socializare Twitter, asupra vointei sale de a-l trimite la Guantanamo Bay (Cuba) pe autorul atentatului de la New York, cel mai sangeros dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, insa a insistat ca vrea ca acesta sa fie condamnat la moarte,…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, i-a propus președintelui rus Vladimir Putin, care a sosit la Teheran in data de 1 noiembrie, „sa izoleze Statele Unite ale Americii“. Conform propunerii lui Khamenei, Federația Rusa poate „atenua la zero“ sancțiunile SUA, „folosind tehnici, cum ar…

- Barbatul in varsta de 29 de ani este acuzat de acte de violenta, acordarea de sprijin material pentru organizatia terorista Stat Islamic si distrugere de autovehicule. Sayfullo Saipov a fost interogat din spital, unde se recupereaza dupa ce a fost operat pentru o plaga impuscata in zona…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa se intalneasca miercuri la Teheran cu omologul sau iranian Hassan Rohani, vizita pe care guvernul iranian o considera un semn clar al politicii SUA anti-Iran in regiune, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Presedintele Rohani se va intalni cu Vladimir…

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa și nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internaționale, a declarat duminica președintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul naționale de televiziune, relateaza Reuters. ''Am construit, construim și…

- Președintele american Donald Trump a declarat, duminica, intr-un interviu acordat pentru Fox News, citat de site-ul postului France 24 și preluat de Mediafax , ca Statele Unite sunt pregatite pentru a raspunde amenintarilor venite dinspre Coreea de Nord. ”Suntem atat de bine pregatiti cum nici nu ati…

- Intr-o conferința organizata la Washington, Mike Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul.Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva presedintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul international privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP si Reuters.'Ar fi o pierdere de vreme sa…

- Președintele american Donald Trunmp a anunțat o poziție mult mai dura și a subliniat ca ar putea retrage oricand SUA din acordul nuclear. Strategia lui Trump a fost criticata intr-o declarație comuna de catre președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic…

- Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic Theresa May au publicat vineri o declarație comuna in care avertizeaza Statele Unite sa nu ia decizii unilaterale care ar putea afecta acordul nuclear cu Iranul, informeaza Reuters. Dupa ce președintele…

- Presedintele Donald Trump a avertizat, vineri, ca SUA se pot retrage din acordul nuclear cu Iranul, întrucât regimul de la Teheran încalca prevederile acestuia, informeaza presa internaționala. Trump a cerut aliaților SUA sa faca mai strict acest tratat. "Istoria…

- Larijani, aflat la Sankt Petersburg cu ocazia unui forum parlamentar internațional, a mai spus ca o retragere a Washingtonului din acordul nuclear ar putea provoca haos global. Iranul spera ca Rusia va juca un rol in soluționarea situației legate de acest acord, a declarat Larijani la intalnirea…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat din nou miercuri "acordul foarte prost" privind programul nuclear iranian, cu cateva zile inainte de a face cunoscuta decizia sa asupra acestui text semnat in 2015, relateaza AFP."Este cel mai prost acord care exista, nu am obtinut nimic", a…

- Președintele american Donald Trump va fi singurul care va avea de pierdut daca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul, a declarat președintele iranian Hassan Rohani, transmite dpa. "Daca cineva se retrage dintr-un acord internațional, el are de pierdut, nu cel care ramâne",…

Iranul avertizeaza Statele Unite cu o reactie "nimicitoare" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga "Gardienii Revolutiei iraniene" drept "organizatie terorista". Regimul islamist de la Teheran a subliniat ca armata SUA va fi tratata precum reteaua terorista Stat Islamic.

Iranul avertizeaza Statele Unite cu o reactie "nimicitoare" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga Gardienii Revolutiei iraniene drept "organizatie terorista", regimul islamist de la Teheran subliniind ca armata SUA va fi tratata precum reteaua terorista Stat Islamic.