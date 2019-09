CIA, dezvăluiri despre misiunile cu porumbei-spion în timpul Războiului Rece Documentele prezinta si modul cum erau folositi corbi pentru a plasa dispozitive de ascultare pe pervazele unor case si cum delfinii erau antrenati pentru misiuni asemanatoare. CIA considera la acel moment ca animalele indeplinesc sarcini "unice" pentru operatiunile pe care le desfasura. In sediul central din Langley, Virginia, al CIA este un muzeu, din pacate inchis in prezent pentur public. In timpul unei vizite pentru un interviu cu directorul de atunci al Agentiei, reporterul BBC a vazut ceva neobisnuit printre numeroasele dispozitive de spionaj: replica unui porumbel de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- CIA a declasificat detalii despre operatiunile cu porumbei-spioni din timpul Razboiului Rece, care arata cum erau antrenate pasarile pentru misiuni clandestine de fotografiere a unor zone de interes din Uniunea Sovietica, informeaza BBC.Documentele prezinta si modul cum erau folositi corbi…

- In urma cu cateva zile, Camera de Comert si Industrie a Romaniei CCIR , cu sprijinul Camerei de Comert si Industrie Cluj CCI Cluj si al Primariei Municipiului Cluj Napoca, a organizat ceremonia de dezvelire a statuii generalului Gheorghe Mardarescu, personalitate istorica care a detinut un rol central…

- Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie a României va avea loc miercuri, 7 august 2019, începând cu ora 11:00, la sediul FSEGA, str. Theodor Mihali nr. 58-60. Personaj cu rol important atât în acțiunile Armatei Române din timpul Primului Razboi…

- Politia de Frontiera recomanda folosirea tuturor punctelor de trecere Ca urmare a cresterii traficului în vami, autoritatile române au decis suplimentarea numarului de agenti de control la frontiera. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera precizeaza ca, în august…

- Stilul de viata pe care îl avem nu ne permite sa trecem zilnic pe la cumparaturi pentru a avea mereu fructe si legume proaspete, de aceea unele sfaturi pentru conservarea lor sunt utile. Lumea în care traim ne face sa adoptam un stil de viata foarte alert si în care nu vrem…

- O fotografie in care actorul si muzicianul Johnny Depp apare lungit pe un pat de spital, cu mana sangerand, a fost dezvaluita de tabloidul american The Blast si este una dintre probele in procesul intentat fostei sotii Amber Heard, pe care o acuza de defaimare.Depp sustine ca a ajuns la un…

- Depp sustine ca a ajuns la un spital din Australia in urma unei dispute conjugale, in care actrita Amber Heard a stins o tigara pe fata lui si a aruncat inspre el o sticla ce i-a sectionat un deget. Incidentul a avut loc in martie 2015. Documentele depuse la o curte de justitie din Virginia arata ca…

- Miliardarul american Chris Cline a murit dupa ce elicopterul cu care calatoarea din Bahamas spre Florida s-a prabusit la doar o zi dupa ce implinise 61 de ani. In accident au mai murit inca 6 persoane, printre care si fiica lui Chris Cline. "Astazi am pierdut un superstar din Virginia de Vest, iar eu…