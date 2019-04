Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi ministri importanti ai cabinetului britanic urmaresc sa o inlature pe Theresa May de la conducerea guvernului in urmatoarele zile, a scris sambata publicatia Sunday Times, deoarece strategia acesteia in privinta Brexitului este praf si pulbere cu doar cateva saptamani inaintea termenului…

- Peste 275 de companii financiare transfera active si fonduri cumulate de 1.200 de miliarde de dolari, precum si mii de angajati din Marea Britanie in Uniunea Europeana, in perspectiva Brexitului, la costuri de pana la 4 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat luni de o firma de cercetare,…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune,…

- Autoritatea pentru Reglementarea Concurentei din Marea Britanie (CMA) a anuntat miercuri ca tranzactia dintre retailerii Sainsbury si Asda fie ar trebui blocata, fie va necesita vanzarea unui numar semnificativ de magazine sau chiar a unor branduri, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Va…

- Guvernul britanic considera ca poate preveni riscurile provocate de utilizarea tehnologiei Huawei pentru retelele 5G, a relatat duminica publicatia Financial Times, care a citat doua surse apropiate concluziilor Centrului National pentru Securitate Cibernetica (NCSC) din Marea Britanie, relateaza…

- Rusia trebuie sa plateasca pentru anexarea Crimeei, intervenția in alegerile prezidențiale din SUA și utilizarea armelor chimice in Salisbury, a declarat secretarul britanic al apararii, Gavin Williamson, potrivit Reuters și The Times. Williamson s-a declarat in sprijinul apelului președintelui SUA…

- Serviciile de informatii norvegiene au avertizat luni impotriva gigantului chinez de telecomunicatii Huawei, ale carui legaturi cu regimul de la Beijing suscita ingrijorari in materie de securitate, informeaza AFP. 'Trebuie sa fim atenti la Huawei ca actor si la faptul ca distanta…