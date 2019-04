CIA, avertisment despre Huawei CIA considera ca Huawei este finanțat de statul chinez, ceea ce implica riscuri de securitate, scriu The Times, transmit EFE si Reuters. Potrivit CIA, Huawei, care are ambitia de a furniza tehnologie retelelor de telefonie mobila 5G din Marea Britanie, ar fi primit bani provenind de la sucursale ale aparatului de securitate al statului chinez. Potrivit The Times, documentele puse la dispozitia Marii Britanii de catre CIA dovedesc ca Huawei a primit fonduri care proveneau de la Armata Populara de Eliberare, de la Comisia de Securitate Nationala a Chinei si de la reteaua de informatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

