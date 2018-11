Stiri pe aceeasi tema

- Un ziar din Turcia a relatat joi ca directoarea CIA, Gina Haspel, le-ar fi semnalat luna trecuta oficialilor turci ca agentia are inregistrarea unei convorbiri telefonice in care printul mostenitor al Arabiei Saudite a dat instructiuni ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi sa fie 'redus la tacere',…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa. "Noi,…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa preluata…

- Procurorul general saudit a cerut joi pedeapsa cu moartea impotriva a cinci acuzati pentru rolul lor in uciderea lui Jamal Khashoggi, afirmand ca jurnalistul a fost "sedat, ucis si dezmembrat" la consulatul tarii sale din Istanbul, in 2 octombrie, insa Arabia Saudita l-a reabilitat in totalitate…

- Ofiteri ai serviciilor de informatii canadiene au ascultat inregistrarile turce in legatura cu ceea ce s-a intamplat cu jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau, adaugand ca discuta cu aliatii ce masuri urmeaza sa fie luate, relateaza Reuters. …

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…