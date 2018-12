Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a contestat joi seara raportul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirmand ca nu s-a concluzionat ca printul moștenitor saudit Mohammad bin Salman a ordonat crima si sugerand ca poate ar trebui trasa la raspundere…

- Asasinii jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi vor da socoteala in fata SUA, a declarat sambata vicepresedintele american Mike Pence, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres.Afirmatia sa are loc in contextul in care media americane au relatat ca CIA a ajuns la concluzia ca printul…

- CIA-ul considera ca Printul Mohammed bin Salman a fost cel care a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi din Istanbul, potrivit unor surse, punand astfel piedica presedintelui Donald Trump de a mentine o legatura buna cu unul dintre aliatii cheie ai SUA.

- Asasinarea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi a fost ordonata de la "cel mai inalt nivel" din Arabia Saudita, afirma, intr-un editorial publicat in cotidianul The Washington Post, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, semnaland insa ca regele Salman nu este implicat.

- Printul Mohammed bin Salman va sustine miercuri primul discurs in fata unui public international de la uciderea jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, la consulatul saudit de la Istanbul, relateaza Associated Press.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat pentru prima oara ca printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite ar fi putut sa fie implicat in operatiunea de asasinare a jurnalistului Jamal Khashoggi, notand ca „printul conduce lucrurile acolo” la Riad, scrie The Guardian.

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facând parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times,