- Industria europeana de aparare este fragmentata, este afectata de restructurari dupa Razboiul Rece, iar unele țari și-au pierdut capacitatea de a fabrica tehnica militara, afirma Christopher Foss, consultant al Jane's IHS Markit, intr-un interviu pentru MEDIAFAX si Monitorul Apararii si Securitatii.…

- Compania europeana MBDA propune o colaborare pe termen lung cu Romania, care ar permite revigorarea si reinnoirea industriei locale de aparare, a declarat, Didier Philippe, vicepresedintele firmei MBDA, intr-un interviu pentru MEDIAFAX si Monitorul Apararii si Securitatii.

- Un parteneriat pe termen lung cu Romania este absolut important pentru bunastarea tuturor partilor implicate, inclusiv pentru compania Bell, a declarat Steve Mathias, vicepresedinte in cadrul Bell, intr-un interviu pentru MEDIAFAX si Monitorul Apararii si Securitatii.

- UPDATE Sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect de buget, in care trebuie sa explice motivatiile pentru taierile bugetare in zona securitatii nationale, in conditiile unei rectificari bugetare puternic pozitive, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. El a…

- Statul a investit in acest an sume imense in industria romaneasca de armament. Concret, in primele sase luni ale anului 2018, industriei de aparare i-au fost acordate 69 de milioane de lei pentru investitii, de peste trei ori mai mult decat in tot anul 2017 si de peste patru ori mai mult decat in anul…

- Serbia opteaza pentru „neutralitate militara” si continua sa isi dezvolte sistemul de aparare si securitate pe aceasta baza, in functie de analiza provocarilor, riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii sale.

- In timp ce lumea occidentala facea ultimile pregatiri pentru summit-ul 2018 al NATO, pe site-ul de stiri „Liveuamap” apareau informatii despre fortele rusesti de operatii speciale SPETSNAZ ale Districtului Militar de Vest care efectuau exercitii de infiltrare, prin parasutare, intr-un teren necunoscut…