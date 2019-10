Christophe Dridi, șeful Dacia: Întrebarea nu este dacă vom avea o Dacie hibridă sau electrică, ci când o vom avea Șeful Dacia spune ca va exista cu siguranța o Dacie hibrida sau electrica, dar va fi lansata când piața va fi pregatita pentru ea, a declarat Christophe Dridi, într-un interviu pentru seenews.com. Tot mai multe informații, mai ales din Franța, indica faptul ca Dacia va lansa în anii urmatori versiuni hibride ale modelelor sale, mai ales ca trebuie sa scada emisiile de CO2 pentru a se conforma noilor reguli. Principașiș obstacol în calea lansarii unei Dacii electrice ține de preț, fiindca ar fi cu câteva mii de euro peste prețurile actuale din gama.



