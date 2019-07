Christine Lagarde va demisiona marţi de la conducerea FMI Directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, isi va depune marti demisia, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 3 iulie, boardul executiv al FMI a anuntat ca David Lipton, prim-adjunctul directorului general al Fondului, va prelua interimar conducerea institutiei, in urma nominalizarii lui Christine Lagarde la presedintia Bancii Centrale Europene (BCE). Anterior, Lagarde informase ca in timpul procesului de nominalizare va renunta temporar la atributiile sale de director general al Fondului Monetar International. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reuniti marti la Bruxelles, cei 28 de ministri de Finante din UE au demarat o prima discutie cu privire la succesorul lui Christine Lagarde la sefia FMI. Saptamana trecuta, Christine Lagarde a fost nominalizata de liderii UE pentru postul de presedinte al Bancii Centrale Europene (BCE), urmand sa…

- Ministrii europeni de Finante trebuie sa ajunga la un compromis privind candidatul care o va inlocui pe Christine Lagarde in functia de director general al Fondului Monetar International, a afirmat Bruno Le Maire, ministrul francez de Finante, transmite Reuters. Liderii UE au ajuns marti seara la…

- Liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar. Ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinte al Comisiei Europene, iar Christine Lagarde, presedinte al Bancii Centrale Europene (BCE).David Lipton,…

- Sefii diplomatiilor Uniunii Europene, Frantei, Germaniei si Marii Britanii s-au declarat marti seara "extrem de ingrijorati" si au facut apel la Teheran "sa revina asupra deciziei" de a depasi limita impusa rezervelor sale de uraniu slab imbogatit prin acordul din 2015 privind programul sau nuclear,…

- BRUXELLES, 21 iunie - Sputnik, Daniela Porovaț. Negocierile pentru funcțiile de top al Europei nu au nimic democratic. © AP Photo / Thomas FreyMatteo Salvini se cearta cu Bruxelles-ul ca sa salveze banii Italiei Cetațenii europeni și-au jucat rolul la alegerile de la finele lunii mai, iar…

- BRUXELLES, 21 iunie - Sputnik, Daniela Porovaț. Negocierile pentru funcțiile de top al Europei nu au nimic democratic. © AP Photo / Thomas FreyMatteo Salvini se cearta cu Bruxelles-ul ca sa salveze banii Italiei Cetațenii europeni și-au jucat rolul la alegerile de la finele lunii mai, iar…

- Intre 1.000 si 2.000 de persoane participante ale miscarii sociale a "vestelor galbene" au manifestat sambata pe strazile din Paris, pe o vreme insorita si intr-o ambianta festiva, in pofida unei mobilizari tot mai slabe, relateaza AFP, preluata de Agerpres. In ultimele luni, manifestațiile programate…

- Bannon, care se considera un 'observator' si nu un consilier al miscarilor populiste din Europa, este entuziasmat de ceea ce se va intampla la apropiatele alegeri europene care incep peste exact o saptamana in Olanda. Scrutinul continua pe 24 mai in Irlanda, iar in Letonia, Malta si Slovacia pe 25…