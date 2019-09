Christine Lagarde a obținut in sesiunea plenara de marți sprijinul Parlamentului pentru numirea in funcția de președinte al Bancii Centrale Europene. In urma votului secret, eurodeputații au aprobat cu 394 de voturi pentru, 206 impotriva și 49 de abțineri recomandarea de numire a doamnei Lagarde la conducerea Bancii Centrale Europene, potrivit unui comunicat de presa al CE. Parlamentul European emite un aviz fara caracter obligatoriu asupra numirii in funcție a președintelui Bancii Centrale Europene, decizia finala fiind luata de catre Consiliul European. Christine Lagarde il va inlocui pe Mario…