- 'Avand in vedere cele de mai sus si in consultare cu membrii Comisiei de etica a Consiliului Administrativ, am decis sa ma retrag provizoriu din functia mea de director general al FMI in timpul perioadei de nominalizare', a adaugat Lagarde intr-o postare pe Twitter. Liderii UE au ajuns marti…

- Presedintele Consiliului European, Donal Tusk, a anuntat ca liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar, relateaza Reuters, AFP si EFE. Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinta a Comisiei Europene, iar Christine…

- Liderii europeni au batut palma, marți seara, la Bruxelles, dupa trei zile de disensiuni majore, pentru noua garda care va conduce cele mai importante instituții europene (lista aici).„Ma bucur, am cunoscut-o odata. E un om echilibrat. Conteaza mult si ce e in jurul mesei, ce comisari europeni…

- Un acord privind desemnarea noilor sefi ai institutiilor Uniunii Europene este "tot mai aproape", a anuntat presedintele Consiliului European. "Teoretic, avem un acord", a afirmat la randul sau o sursa europeana bine plasata la Bruxelles. A treia zi a summitului in care liderii europeni…

- De asemenea, liderul francez i-a propus cancelarului federal ca actuala directoare a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, sa devina presedinta a Bancii Centrale Europene (BCE), a adaugat aceeasi sursa, subliniind ca Angela Merkel nu este impotriva.Potrivit sursei, aceasta…

- "Se pare ca toate partile au inteles ca lucrul de care este nevoie este sa se vina cu un nou set de posibile nominalizari, un nou set de combinatii", a declarat Pellegrini presei la bordul avionului cu care revenea in Slovacia de la summitul extraordinar al UE. "Cred ca, avand in vedere cum…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, "va convoca din nou in scurt timp (summitul UE) pentru un mic-dejun", a scris pe Twitter purtatorul sau de cuvant, Preben Aamann, la 07:00, la opt ore dupa ce discutiile au fost suspendate pentru a serie de intrevederi bilaterale. Insa Conte…

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc in cadru informal marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE. Funcţiile…