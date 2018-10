Stiri pe aceeasi tema

- Factorii de decizie politica ar trebui sa se pregateasca pentru o și mai mare volatilitate a piețelor, pe fondul inaspririi accesului la finanțari și a acumularii de ape tulburi in economia globala, provocata de tensiunile comerciale, a declarat Christine Lagarde, directorul general al FMI, potrivit…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute miercuri de autoritațile din Costa Rica, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României, potrivit unui anunț al Organismului de Investigații Judiciare din Costa Rica. Elena Udrea a fost reținuta miercuri, în jurul orei locale 10.00,…

- O femeie a fost recuperata in viața de sub daramaturi, in orașul indonezian Palu, devastat de cutremurul de 7,2 pe Richter și tsunamiul care urmat, potrivit imaginilor publicate de SKY News . Momentul a fost filmat de salvatori, iar in imagini era filmare apare femeia extrem de slabita, in timp ce este…

- Will Smith a implinit 50 de ani și a ales sa iși sarbatoresca ziua de naștere intr-un mod inedit. Actorul a facut bungee jumping in Marele Canion din Arizona. Will Smith a avut parte de o experiența plina de adrenalina la implinirea a 50 de ani de viața. Actorul a sarit dintr-un elicopter deasupra Marelui…

- Ca in fiecare an, la inceputul ultimei decade a lunii septembrie atentia ne este indreptata spre momentul in care pasim in toamna astronomica. Acesta este momentul echinoctiului de toamna, cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°. In acest an, echinoctiul de toamna a avut loc…

- La nivelul municipiului Cluj-Napoca au avut loc un numar de 92 de accidente rutiere grave în primele 8 luni ale anului 2018, iar la nivel județean, numarul acestora este de 274. Multe dintre accidente au fost cauzate de vitezele excesive cu care unii șoferi conduc.Doua dintre…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Timisoara, ca dosarul violentelor de la protestul Diasporei din 10 august, din Capitala, reprezinta "o miza uriasa" care explica de ce Liviu Dragnea "a inceput atacul impotriva procurorului general". Citește și: SURSE - Se joaca la RUPERE…