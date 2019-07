Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizarea Ursulei von der Leyen ca președinte al Comisiei Europene apare unora drept nedemocratica. Pentru alții, este un reușit compromis la care au ajuns șefii de state și guverne din statele membre ale UE. Reacțiile în mass-media internaționala sunt împarțite. „Jucator supleant…

- Europarlamentarul socialist David Sassoli a fost ales presedinte al Parlamentului European (PE) pentru urmatorii doi ani si jumatate, urmand sa-l inlocuiasca pe Antonio Tajani in aceasta funcție, relateaza Reuters. Politicianul in varsta de 63 de ani a obținut o majoritate simpla in a doua runda de…

- Board-ul executiv al FMI a anuntat ca David Lipton, prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, va prelua interimar conducerea FMI, in urma nominalizarii lui Christine Lagarde la presedintia Bancii Centrale Europene. Nominalizarea frantuzoaicei Christine Lagarde la presedintia…

- Board-ul executiv al FMI a anuntat ca David Lipton, prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, va prelua interimar conducerea FMI, in urma nominalizarii lui Christine Lagarde la presedintia Bancii Centrale Europene, transmit Xinhua si Reuters, citate de Agerpres.

- De asemenea, liderul francez i-a propus cancelarului federal ca actuala directoare a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, sa devina presedinta a Bancii Centrale Europene (BCE), a adaugat aceeasi sursa, subliniind ca Angela Merkel nu este impotriva.Potrivit sursei, aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a propus luni seara cancelarului federal Angela Merkel sa o desemneze pe Ursula von der Leyen, in prezent ministru al apararii al Germaniei, pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a dezvaluit marti pentru AFP o sursa europeana. De asemenea,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat intr-un interviu acordat marti RadioTeleviziunii elvetiene (RTS) ca el ar sustine-o pe cancelarul german Angela Merkel daca aceasta ar candida pentru a-i succede lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene, informeaza Reuters. "Europa are…

- 'Europa are nevoie de fete noi, de personalitati puternice, ea are nevoie de oameni care au o credibilitate personala si competente pentru a umple posturile care le apartin', a declarat seful statului francez intr-un interviu acordat cu ocazia sosirii sale la Geneva pentru festivitatile prilejuite…