- Fostul sef al Interpolului, Meng Hongwei, este anchetat sub acuzatia de luare de mita si pentru presupuse încalcari ale legii, a anuntat Ministerul chinez al Securitatii Publice, într-un comunicat postat astazi pe pagina sa de internet si preluat de agentiile internationale de presa.…

- Pe agenda sedintei Executivului figureaza si un proiect de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 august 2018. Guvernul…

- Anuntul, care a fost facut de Primaria Capitalei, vine ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public ca un grup de persoane vor perturba premeditat concursul IMapp, de sambata seara din Piata Constitutiei. Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti va face plangere penala impotriva…

- Administratia presedintelui SUA a anuntat pe 17 septembrie ca incepand cu 24 septembrie Washingtonul va introduce taxe pentru produse chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari. Taxa initiala va fi de 10%, dar va creste la 25% in 2019. Nu este pentru prima data cand SUA introduc taxe comerciale…

- Tensiunile dintre Washington si Beijing cresc. Liderul Casei Albe, Donald Trump, a acuzat marti China ca incearca sa influenteze alegerile din Statele Unite prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat masuri de raspuns in fata noilor tarife vamale anuntate luni de Washington, relateaza…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a primit joi, 6 septembrie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, vizita unei delegatii medicale a Ministerului Apararii din Republica Populara Chineza, condusa de generalul maior Chen Jingyuan, Director…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a exprimat convingerea ca ritmul rapid de crestere a economiei SUA inregistrat in trimestrul doi din 2018 va persista in urmatorii ani. "Nu cred ca ca este un fenomen care sa tina un an sau doi. Cu siguranta suntem intr-o perioada de patru-cinci…

