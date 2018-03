Stiri pe aceeasi tema

- Christina Verchere va prelua de la 1 mai 2018 mandatul de CEO al OMV Petrom S.A. se arata intr o informare transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti. "In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca doamna Christina Verchere va prelua functia de Presedinte al Directoratului si…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide in sedinta de luni revocarea Lacramioarei Diaconu-Pintea din functia e membru al Directoratului OMV Petrom, au declarat pentru HotNews.ro surse din piata de energie. Lacramioara Diaconu este singurul roman care a ramas in Directoratul OMV Petrom,…

- Lacramioara Diaconu-Pintea, membru al directoratului Petrom, responsabila pentru activitatea de Downstream Gas, ar urma sa fie inlocuita din functie, spun surse din piata, propunerea urmand sa fie discutata in cadrul unei sedinte viitoare a Consiliului de Supraveghere a companiei. Informatia…

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Actiunile Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, scadeau cel mai mult, vineri dimineata, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, Sphera Franchise Group se deprecia cu 6,84%, fiind urmată de Altur, cu -2,99%,…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze local, propune un dividend in valoare de 0,020 lei pe actiune pentru anul financiar 2017, in crestere cu 33% fata de anul anterior, ceea ce implica o rata de distribuire a profitului net de 45%. "Propunerea finala privind dividendul va fi…

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…

- Furnizorul de servicii de telecomunicatii Digi Communications NV, care activeaza pe pietele din Romania si Ungaria, a raportat pentru anul trecut un profit net de 61,7 milioane de euro, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar publicat pe site-ul Bursei de Valori…

- Intr-o declaratie politica prezentata in Parlament, deputatul PNL de Alba Sorin Ioan Bumb se refera la numirea la conducerea Consiliului de Administratie al societatii Cupru Min SA Abrud a lui Radu Cosarca, “specialist in comunicare si PR”. “Ultima a PSD in domeniul economic este numirea in fruntea…

- Ludwik Sobolewski, fostul sef al Bursei de Valori Bucuresti, a scos astazi la vanzare un pachet de 985 de actiuni BVB, la pretul de 29 lei/unitate, la o valoare totala de circa 28.000 lei. Tranzactia este intermediata de Tradeville SA. Fostul sef al BVB a fondat recent o firma…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- ”Prin urmare, componenta directoratului este dupa cum urmeaza: Georgeta – Corina Popescu, Andreea – Georgiana Florea, Dan – Valeriu Ardelean, Mircea – Toma Modran, Florin - Cristian Tataru”, arata un comunicat al companiei.De asemenea, potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor…

- Lupta dintre americani si rusi pentru gazul din Marea Neagra ar putea sta in spatele schimbarii Marianei Gheorghe de la sefia Petrom, scrie pe pagina sa oficiala de internet Digi24.Inlocuirea directorului roman cu un manager scotian la carma celei mai mari companii din tara poate fi o decizie de securitate…

- OMV Petrom a anuntat saptamana aceasta inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO al companiei cu fostul executiv BP de origine scotiana Christina Verchere. Aducerea unui executiv cu experienta, in special pe segmentul de explorare si productie (upstream), arata intentia OMV Petrom de a se concentra…

- Remus Borza, parlamentar si un om care cunoaste foarte bine sectorul energetic, avand in vedere ca a fost administrator judiciar al Hidroelectrica, spune ca se astepta la o schimbare a CEO-ului Petrom, avand in vedere ca Mariana Gheorghe era de peste zece ani in functie si cateodata este bine sa…

- Remus Borza, parlamentar si fost administrator judiciar al Hidroelectrica spune ca nu crede ca ministrul energiei, Toma Petcu stia de schimbarile care se preconizau la Petrom, cea mai mare companie din Romania si cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Pe neasteptate, marti dimineata,…

- Reprezentantii companiei nu au comentat aceasta informatie, dar surse din piata spun ca deja exista o lista scurta de posibili candidati. Potrivit ZF, favoriti in cursa pentru sefia OMV Petrom ar fi un fost executiv de la gigantul BP (British Petroleum), dar si un roman - Gabriel Selischi, care a…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide marti inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO, au declarat pentru HotNews.ro surse din domeniu. Una dintre propunerile avansate de catre compania austriaca OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, este Christina Verchere, actualul presedinte…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Conpet a semnat un contract de peste 23,3 milioane lei cu OMV Petrom pentru prestarea serviciilor de transport titei, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Practic este vorba…

- Federația Sindicatelor Libere din Romania, impreuna cu afiliatul sau Sindicatul Liber “Navalistul” din cadrul Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), iși exprima ingrijorarea fața de decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la Santierul Naval 2 Mai Mangalia - actionarul roman ce…