Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez de utilitati Engie a anuntat joi ca se va concentra pe 20 de tari si 30 de metropole, ceea ce inseamna ca va iesi de pe 20 de piete in urmatorii trei ani, conform unui nou plan strategic pentru 2019-2021 conform caruia investitiile Engie vor viza in special energiile regenerabile, serviciile…

- In Comisia de buget- finanțe s-a lucrat doua nopți la rand. Pe cele 72 de articole ale documentului, au fost aprobate doar sase amendamente! Cu voturile PSD-ALDE-UDMR, s-a dat aviz pozitiv pe bugetul anului 2019. Miercuri dezbaterea bugetului se transfera in plen. Dezbaterea din comisii nu a adus…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…

- Departamentul de Stat American a angajat compania Transiris, condusa de un roman, Silvian Centiu, si cu mai mult de jumatate din personal in Romania, pentru a crea strategia de imagine a Statelor Unite in lume, noteaza Mediafax. Initiativa de strategie se concentreaza in prezent pe Europa si a inceput…

- Departamentul de Stat American a angajat compania Transiris, condusa de un roman, Silvian Centiu, si cu mai mult de jumatate din personal in Romania, pentru a crea strategia de imagine a Statelor Unite in lume, noteaza Mediafax. Initiativa de strategie se concentreaza in prezent pe Europa si a inceput…

- Grupul energetic austriac OMV a anuntat vineri ca a finalizat preluarea operatiunilor upstream ale grupului anglo-olandez Shell din Noua Zeelanda, pretul achizitiei fiind de 578 milioane de dolari, informeaza un comunicat al actionarului majoritar de la OMV Petrom. În urma acestui acord, OMV a…

- Grupul german Gothaer se va retrage de pe piața de asigurari din Romania, unde deține o cota de piața de 1,93%, dupa ce și-a revizuit in detaliu activitațile din Europa de Est și a decis sa iși concentreze resursele pe piața germana, se arata intr-un comunicat al asiguratorului. Strategie de 'reașezare…

- Ministerul Energiei a fost gazda unei noi intalniri cu delegația comuna a firmelor China Huadian Group (CHD)/China Huadian Engineering Co.Ltd (CHEC) care a avut pe agenda construcția unui grup energetic nou, cu o putere instalata de 600 MW, la Rovinari. Inițiativa intalnirii a aparținut parții…