Stiri pe aceeasi tema

- De cand a devenit logodnica Prințului Harry, actrița americana Meghan Markle se afla mereu in centrul atenției. Toți ochii criticilor de stil și moda sunt cu ochii pe ea și o urmaresc la fiecare pas. Orice greșeala se taxeaza! Recent, insa, Meghan a reușit sa impresioneze creatorii de stil cu o apariție…

- Angelina Jolie este din ce in ce mai slaba. Surse apropiate vedetei susțin ca aceasta rareori mananca o masa completa, iar de multe ori uita și sa manance. Actrita de 42 de ani cantarește doar 44 de kilograme, mai puțin chiar de fiica sa, Shiloh, susțin voci din anturajul ei. Angelina Jollie are o greutate...…

- La 89 de ani, Li Ka-shing, cel mai bogat om din Hong Kong, a anuntat recent ca se retrage la pensie. O decizie care pune capat unei lungi cariere marcata de un fler deosebit si de talentul de a investi la momentul...

- Era pretuita inca din Antichitate, nu numai pentru proprietatile sale tamaduitoare, ci si pentru faptul ca este o planta magica. (...) Este o planta intalnita pretutindeni, pe toate continentele...

- Pentru Amy Saunders, de 27 de ani, ultimii 18 ani au fost cei mai crunți din viața sa. Tanara s-a luptat cu o forma severa de acnee, care i-a distrus viața. Niciun tratament nu funcționa și intrase in depresie. Ceea ce nu știa de fapt e ca totul pornea din interior. Abia dupa ce a... Read More Post-ul…

- Sotia actorului Jason Statham, Rosie Huntington-Whiteley, este una dintre cele mai apreciate femei din lumea modellingului, binecunoscuta pentru frumusețea sa naturala atat pe podiumurile de moda, cat și in viața particulara. Vedeta, in varsta de 30 de ani, a dezvaluit ce ritual urmeaza pentru a obține…

- Firele albe de par reprezinta o adevarata problema pentru multe persoane, iar in anumite cazuri ele apar chiar de la varste fragede. Sucul de cartof poate fi remediu natural care impiedica apariția lor: e sanatos, iar rezultatele se vad imediat. Exista oameni care au multe fire albe de par, inca de…

- Ana Maria are 32 de ani si este fericita mamica a patru copilasi! Chiar daca in urma cu cativa ani se pregatea pentru o cariera in medicina, si-a dat seama ca a fi mama este mult mai important!

- Vești bune pentru doamnele și domnișoarele din intreaga lume. Producatorul de bere scoțian BrewDog a lansat prima bere pentru femei. Se numește Pink IPA și se poate consuma impreuna cu primul sortiment de nachos pentru femei, Doritos. BrewDog promite o reducere de 20% la prețul afișat la raft femeilor…

- In fiecare seara de miercuri, la ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor și atitudinilor. Consemnam faptele creatorilor de frumos și analizam perspective ale creațiilor. Aseara a fost lansat la Iași ultimul album din trilogia fotografiei de arta ”Rost”, semnata…

- Selma Blair isi retrage afirmatiile facute recent potrivit carora prietena ei, Cameron Diaz (45 de ani), ar fi hotarat sa se retraga din actorie pentru a se dedica integral vietii de familie.

- Bertrand Cantat, cantaretul francez care a pus bazele formatiei Noir Desire a anuntat ca nu va mai canta la niciun festival de vara dupa ce mai multe organizatii care militeaza impotriva violentei impotriva femeilor au cerut anularea concertelor. Cantat a fost acuzat de uciderea fostei lui iubite, Marie…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in Congres la Sala Palatului, unde 24 de candidati cer votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali. Printre invitați se numara Sergei Stanishev, președintele socialiștilor europeni, diplomați,…

- In Romania, cateva zeci de femei au participat de 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeilor, la un protest in fața Ministerului Afacerilor Interne,institutie condusa de primul ministru femeie din istoria M.A.I. – Carmen Dan. Motivul PROTESTULUI – Politia este incapabila sa gestioneze violenta domestica…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța duminica decizia profesorilor din 28 de județe, printre care și Prahova, de a nu participa la simularea examenului de Evaluare Naționala, care se desfașoara in perioada 5-7 martie 2018. O forma de protest fața de discriminarile din Legea salarizarii,…

- De doar 10 minute ai nevoie pentru a te bucura apoi de beneficiile pe care mersul de jos le are asupra organismului. Fie ca plimbi animalul de companie, fie ca mergi la serviciu, acest obicei sanatos se poate reflecta asupra ta. Site-ul wisebread.com a descoperit 8 beneficii ale mersului pe jos, 10…

- Sunt frumoase, arata super bine și sunt invidiate de femei din intreaga lume. Celebritatea de care se bucura „ingerașii” Victoria’s Secret vine insa la pachet cu multe sacrificii. Se pune foarte mult accent pe aspectul lor fizic, de aceea supermodelele pastreaza un ritual riguros de infrumusețare de…

- Inainte ca toate melodiile ei lansate sa se transforme in hituri internaționale, era doar o fetița adorabila, cu carlionți, gropițe in obrajori și ochi patrunzatori! Are 29 de ani, este cunoscuta la nivel internațional și melodiile ei sunt fredonate in orice colț al lumii. ”Bang Bang”, ”Flashlight”…

- Un scaun de masaj reprezinta o alegere ințeleapta mai ales pentru cei care lucreaza zi de zi in fața calculatorului și au o poziție incorecta de lucru. Conștienți de beneficiile sale, cei mai mulți incearca sa identifice care este costul unui astfel de produs, astfel ca „scaun de masaj preț” reprezinta…

- Vești bune pentru cei care sufera de alergii la arahide. A fost creat primul medicament care trateaza aceasta afecțiune. Alergia la arahide este una din cele mai frecvente si periculoase alergii din lume. Iar in prezent in afara de profilaxie prin evitarea completa in dieta sau administrarea de antihistaminice…

- Alexandra Crișan are 29 de ani. A terminat Arhitectura la București și de mai bine de doi ani face design de interior. Din pasiune. E o artista, dar are si un oarecare soi de activism social. „Imi place sa ajut oamenii”, spune tanara entuziasta. De altfel, in timpul liceului a caștigat un concurs, iar…

- Fanii lui Trump au de acum un loc de intalnire sigur pe un site de matrimoniale special realizat pentru ei – Trump.dating. Daca pe alte site-uri matrimoniale din SUA exista o rubrica speciala in care poti sa bifezi care iti sunt preferintele politice, Trump.dating te asigura de la inceput ca nu e nevoie…

- ”Ripi” a anunțat mișcari de trupe pe finalul campaniei de trasnferuri, dar la capitolul desparțiri. Paul Codrea nu se va baza in cele 16 jocuri ramase de disputat in acest sezon al Ligii a II-a nici pe Andrei Popescu, Claudiu Matiș și Flavius Vladia. Primii doi au fost cedați la ACS Ghiroda, in timp…

- Christina Aguilera le-a testat imaginația fanilor postand o serie de fotografii incendiare pe contul sau de Instagram. In cele trei fotografii in alb și negru artista pare ca se distreaza de minune in apa plina cu spuma. Cantareața in varsta de 37 de ani arata incredibil și are de ce sa fie mandra,…

- Antrenoarea-pilot a echipei olimpice feminine de bob doua persoane a Jamaicai, germanca Sandra Kiriasis, a renuntat la postul sau cu cateva zile inainte de intrarea in concurs la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a anuntat, miercuri, Federatia jamaicana de specialitate, care nu a precizat insa motivele…

- Ozana Barabancea si-a facut opreatie de micsorare a stomacului si a reusit sa slabeasca aproape 40 de kilograme. In prezent, are o silueta de invidiat. Invitata in cadrul unei emisiuni, vedeta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la aceasta interventie chirurgicala. A

- Pedalatul ofera o multime de beneficii atat ciclistilor profesionisti, cat si biciclistilor care ies pe pista doar ca sa se recreeze. Totusi, in ceea ce priveste alegerea unei biciclete, femeile intampina mai multe dificultati decat barbatii. In general, majoritatea modelelor sunt construite ca sa se…

- Madalin Ionescu a transmis un mesaj foarte clar, in care vorbește despre cariera, bani și aspirații. Anul trecut, Madalin Ionescu a renunțat sa mai apara in calitate de prezentator la TV . Acesta a decis atunci sa se dedice familiei pe care o are cu jurnalista Cristina Șișcanu, cea care i-a daruit o…

- Devenita celebra ca fiind rivala Denisei Raducu, una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din lumea manelelor a luat o decizie cat se poate de dificila. Și, fara sa stea pre amult pe ganduri, dupa ce a vazut ce a pațit Denisa, a renunțat la lumea showbiz-ului...

- Claudia Stirbei este o tanara care a ales sa devina antreprenor in perioada maternitatii. Pornind de la nevoia personala, tanara a realizat ca exista o cerere reala pe piata si a lansat si gestionat un magazin online care vinde haine pentru femeile insarcinate, in valoare de 100.000 de euro pe an.

- Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei sale ședințe de guvern ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Dancila a precizat ca a fost o opțiune personala și nu are nimic sa reproșeze agenților instituției. Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei ședințe de guvern…

- In aceasta seara, incepand cu ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor si atitudinilor. Teatru și film la SPECTACOLUL ARTEI. Astazi, continuam seria de emisiuni dedicate artiștilor din partea rasariteana a Prutului. Sergiu Voloc este un foarte cunoscut actor…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Cea care ar putea conduce Ministerul Sanatatii este, la momentul de fata, manager al Spitalului Judetean Baia Mare. De altfel, pentru a ramane in aceasta functie la Spitalul “Dr. Constantin Opris” , Sorina Pintea a ales sa paraseasca Legislativul, la doar cateva luni de cand fusese aleasa senator, in…

- "Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine și a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“Dumnezeu sa te aiba in paza, dragul meu! Imi va lipsi zambetul tau. Imi vor lipsi caldura imbrațișarii, spiritul vioi și generos, amenitatea, insuflețirea din glas", a scris…

- Decizie incredibila luata de australianul Darren Cahill, tehnicianul Simonei Halep. Acesta s-a hotarat sa renunte la contractul cu sponsorul de echipament sportiv Adidas. Cahill a spus ca a luat aceasta decizie in semn de loialitate fata de Simona Halep, dupa ce contractul sportivei cu brandul german…

- Chiar daca suntem martorii dezvoltarii tehologiilor informationale performante, a digitalizarii, a smartphone-urilor si a altor dispozitive inteligente, sutem siguri ca multi dintre voi mai tin cate o carte in mana. Nu doar o tin, dar si o citesc. Ba mai mult – nu doar o citesc, dar si isi noteaza undeva…

- Cantaretul de rock Liam Gallagher, fostul solist al trupei Oasis, a declarat ca nu le poate spune copiilor sai sa nu consume substante interzise pentru ca el nu a renuntat la droguri, informeaza contactmusic.com.

- Concernul minier rus „Polus“, deținut de rusul Said Kerimov, (print PGIL – 82,4%), a anunțat luni rezilierea acordului semnat cu un consorțiu chinez pentru vanzarea a 10% din actiunile companiei miniere, ”din cauza neindeplinirii condițiilor suspensive“, fara sa precizeze care sunt conditiile in cauza.…

- Anemona Niculescu a facut parte din trupa ASIA, de care s-a despartit, insa, in 2003. La scurt timp, artista s-a angajat la Teatrul National unde l-a cunoscut pe Alexandru Papadopol. Intalnirea cu tanara a avut loc in casa lui Nae Caramfil, prieten comun al celor doi. A

- Trecuse Marele Razboi de ceva ani, asa ca Bucurestiul capata noi forme, zgomote si arome, iar viata avea un ritm nou. Se traia dupa buget, dar Capitala se civiliza si incepea sa semene cu alte orase europene importante ale vremii. La 1927, in "Micul Paris" traiau putin sub 500.000 de oameni, orasul…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Atunci cand au fost puse in discutie marile proiecte ale Iasului, precum Autostrada Ungheni-Iasi-Tg. Mures, centura ocolitoare a orasului sau Spitalul Regional de Urgente, parlamentarii, atat ai puterii, cat si ai opozitiei, au demonstrat ca pot sa reprezinte, in mod unitar, interesele cetatenilor in…

- Radu Gușatu HC Vaslui a renunțat la pivotul oltean Radu Gușatu, care nu a confirmat in puținul timp petrecut in prima liga. HC Vaslui a decis sa renunțe la serviciile lui Radu Gușatu. Jucatorul de 19 ani a venit sub forma de imprumut de la divizionara A CSU Craiova, insa nu a confirmat in scurta perioada…

- Anul 2017, care sta sa se incheie, a stat sub semnul inventarii de noi taxe de catre Guvern, care a renunțat ulterior la unele dintre aceste, dar a menținut altele care au dat peste cap viața tuturor romanilor, potrivit unei analize Libertatea. Anul a inceput sub semnul eliminarii a 102 taxe, dar și…