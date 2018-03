Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata irlandeza Sinead O’Connor se va intoarce pe scena, la cateva luni dupa ce a vorbit despre problemele de sanatate mintala cu care se confrunta, precizand ca a avut ganduri suicidale, scrie nme.com.

- Avocata Ingrid Mocanu a comentat duminica, intr-o intervenție telefonica la Antena3, dezvalurile facute de Victor Ponta la știripesurse.ro, care a spus ca lui Liviu Dragnea i se pregatea un flagrant, afirmand ca, daca este adevarat, „au fost savarșite fapte penale”."Acolo, in aceasta cauza,…

- Revenita in tara pentru a-i fi alaturi tatalui sau bolnav, cantareata a profitat de sederea in Romania pentru a da cateva interviuri. Alexandra Stan (28) s-a mutat in luna septembrie 2017 in America, impreuna cu iubitul sau, Bogdan Staruiala, unde spera sa-si duca cariera la un alt nivel. Revenita in…

- Oana Radu a facut afirmații surpinzatoare la TV. Cantareața a afirmat ca ar recurge la violența daca ar avea un copil și acesta ar fi neascultator. Oana Radu a fost invitata in emisiunea “Star Matinal” de la postul de televiziune Antena Stars. In cadrul emisiunii respective, Oana Radu, care a uimit…

- Primavara este prilej de schimbari radicale in viața oamenilor. Fie ca este vorba despre relații, despre viața sau despre o simpla schimbare de look, vedetele nu sunt excluse din acest ciclu. Iar un exemplu recent este Connect-R, care și-a surprins fanii intr-un mare fel.

- Ne aflam in plin sezon al racelilor, iar un prim semnal de alarma este febra, care inseamna temperatura corporala mai mare de 37,2 grade Celsius masurata axial, 37,5 grade Celsius oral si 38 de grade Celsius masurata rectal. Iata cum procedam atunci cand copilul are febra mare sau ajunge la convulsii…

- Cantareata argentiniana Analia Selis, pianistul Mariano Castro si orchestra simfonica oradeana au sustinut joi seara concertul "Tango simfonic", sub bagheta dirijorului clujean Horvath Jozsef. Rasplatita cu aplauze prelungite de publicul oradean, Analia Selis a declarat, pentru AGERPRES, ca este pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a lansat in cadrul sedintei CSM un atac voalat la adresa procurorului general, Augustin Lazar, dar si la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.El sustine ca sefii institutiilor sunt obligati sa ii transmita un raport pana la finalul lunii februarie si ii someaza…

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- Potrivit studiului intitulat “Relații inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piața IPSOS, colectand date din 12 țari, inclusiv din România, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai puține lucruri carora…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP.Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc…

- Eveniment important in viața Danielei Gyorfi. Cantareața iși aniverseaza fiica, Maria. Daniela Gyorfi formeaza o familie cu impresarul George Tal , insa aceștia nu au ajuns in fața altarului. Cei doi au impreuna o fetița, Maria, care nu este nu doar frumoasa, ci și deșteapta. Daniela Gyorfi, care a…

- Christina Aguilera le-a testat imaginația fanilor postand o serie de fotografii incendiare pe contul sau de Instagram. In cele trei fotografii in alb și negru artista pare ca se distreaza de minune in apa plina cu spuma. Cantareața in varsta de 37 de ani arata incredibil și are de ce sa fie mandra,…

- Pe scarile Muzeului National de Istorie din Bucuresti s-au adunat miercuri seara sute de perechi de pantofi rosii. Un protest inedit organizat de Fundatia Mereu Aproape impotriva violentei asupra femeilor. Au fost prezente femei din mai multe judete ale tarii, Caras-Severinul fiind reprezentat…

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- Legea salarizarii unitare și „Revoluția fiscala” sunt doua lucruri complet separate, care doar se intampla simultan. Legea salarizarii era absolut necesara, macar in forma de acum daca nu una chiar mai dura! Revoluția fiscala” – mutarea contribuțiilor de la angajat la angajator – este o bezmeticie.…

- Un timișorean i-a trimis peste 20.000 de lei unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani.

- Andreea Marin s-a pozat complet nemachiata, insa un alt detaliu a atras atenția tuturor. Vedeta a postat o fotografie, iar reacția fanilor a venit imediat. Aceștia au felicitat-o pentru felul in care arata. Andreea Marin le-a spus ”Buna dimineața!” prietenilor ei virtuali. ”Buna dimineața, Soare! Unde…

- Lady GaGa a fost nevoita sa isi anuleze turneul ‘Joanne World Tour’ din cauza „durerilor puternice” provocate de fibromialgie, informeaza contactmusic.com. Cantareata in varsta de 31 de ani sufera de fibromialgie, o boala care ii provoaca dureri multiple, difuze, insotite de stari de indispozitie. Intr-un…

- Ionela Prodan, cunoscuta interpreta de muzica populara, se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- La 37 de ani, Christina Aguilera s-a schimbat total. Dupa ce a trecut printr-o serie de transformari șocante, ingrașandu-se excesiv, pentru ca mai apoi sa ajunga extrem de slaba, artista a inceput sa treaca din ce in ce mai des pe la cabinetul esteticianului.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoainu, pune presiune pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, spunand ca „daca are cu adevarat respect fața de acest popor” trebuie sa ia o decizie in ceea ce o privește pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. „Domnul Tudorel Toader 3, daca are cu adevarat respect fața de acest…

- Simpatica foc, dar deloc ușor recunoscut chiar și pentru cei mai infocați fani ai ei – așa este Lidia Buble intr-o imagine de pe vremea copilariei sale. Lidia Buble, care are o relație de iubire cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , este acum o tanara senzuala și foarte atenta la imaginea…

- Madonna stie sa aprinda imaginatia barbatilor, chiar si la 59 de ani. Cantareata de peste Ocean a postat pe Instagram o fotografie care i-a socat pe fani.Cu toate ca nu mai are de mult 20 de ani,...

- Pe o retea de socializare, Lora a postat o fotografie cu un text care a starnit o serie de reactii vehemente din partea unei prietene virtuale. Cantareata a postat o poza in care isi exprima parerea sa cu privire la iubire si la nunta, insa o prietena virtuala nu a parut deloc amuzata de abordarea cantaretei.

- Yamira a avut parte de socul vietii ei! Artistei i s-a propus sa intretina relatii intime cu propriul ei tata, contra sumei de 150.000 de euro. Bruneta a povestit totul despre aceasta intamplare ciudata, intr-o emisiune tv.

- Saveta Bogdan l-a vizitat pe George Chirila, barbatul care traieste cu doua surori! Vedeta a fost revoltata atunci cand a auzit minunatia si a vrut sa mearga la fata locului, sa discute cu barbatul.A

- Artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca au fost atacati de patronul unui club din Resita. Cantareata spune ca patronul localului ar fi fost nemultumit de faptul ca nu a cantat non-stop si la un moment dat a devenit violent cu ea si cu sotul ei, dar si cu intreaga ei trupa.A

- Anda Adam a fost dintotdeauna atenta la modul in care arata, acordand o atenție aparte ingrijirii. Artista recunoaște ca este dependenta de creme, fara de care pielea ei ar suferi crunt. Cantareața nu poate concepe viața fara creme. Iar acest aspect nu este un moft, ci o necesitate in cazul ei. Conștienta…

- Președinta Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana Stoicescu, a punctat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, despre lipsa de asumare a responsabilitații in societarea romaneasca și despre cine pierde cu adevarat in toata aceasta ecuație. Nu este insa primada data cand judecatoarea trage…

- In anul 2018, Nicole Cherry, una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania, are foarte multe planuri pe care abia așteapta sa le realizeze. Cantareața și-ar dori și un duet cu Justin Bieber.

- Cantareata este foarte multumita de greutatea pe care o are in prezent, dar totodata marturiseste ca a facut foarte multe sacrificii pentru a ajunge aici. "Am facut foamea la greu. Am fost si bolnavioara, nu prea am de ce sa ma laud. Ma cam doare ficatul. Singura mea leguma preferata e porcul.…

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- Cantareața de muzica ușoara Ileana Șipoteanu a vorbit despre anul 2017, an care a fost unul foarte greu pentru ea. Ileana Șipoteanu a trecut prin momente cumplite in vara acestui an, cand soțul sau, compozitorul Dumitru Lupu a incetat din viața . Ileana Șipoteanu și Dumitru Lupu au trait o poveste de…

- Dinu Maxer a fost impreuna cu baietelul sau in aceasta seara in platoul emisiunii de la „Acces Direct” pentru a se bucura de cea de-a treia zi de Craciun! Aici cel mic a dezvaluit un secret pe care tatal sau cu siguranta nu il stia.